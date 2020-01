Csecsemőnek álcázta a csempészárut egy afrikai nő

Különös módját választotta a kozmetikai szerek elrejtésének egy csempész nő. A Kongói Demokratikus Köztársaságból Ugandába tartó asszony egy babának álcázta a bőrvilágosító krémekkel kitömött babaruhát.

A csel azonban nem jött be, a busszal határ átlépni akaró nőt ugyanis feltartóztatták a hatóságok – írja a BBC. Az Ugandában egészségkárosító hatása miatt betiltott kozmetikumok fekete piaca azonban továbbra is virágzik.

Intercepted ‘baby’ aboard a Bus from DRC at Mpondwe Border Post..turns out the ‘baby’ is a dummy containing banned Cosmetics! Some Smugglers never cease to amuse!! pic.twitter.com/lD7DU4p5M2

— Dicksons C Kateshumbwa 🇺🇬🇷🇴 (@Kateshd) January 8, 2020