Dráma! Fiatal nőt kellett újraéleszteni Erzsébetvárosban

Belföld

Lokál ,

Egy 22 éves nő összeesett egy erzsébetvárosi üzletben. Egy kétségbeesett vásárló telefonált a mentőknek, akik telefonon keresztül utasították, mit csináljon. Megvizsgálta a nőt, és miután nem volt légzése, elkezdte az újraélesztést – számol be a megdöbbentő esetről a Ripost.

„Mentésirányító bajtársunk azonnal a legközelebbi egységet indította segítségül és a Szív City-n is riasztotta a környéken levő önkénteseket, akik közül hárman gyorsan a helyszínre siettek. Az egymást váltó önkéntesek közt volt egy mentőápoló is, aki a rövid időn belül kiérkező rohamkocsi emelt szintű ellátását is segítette” – írta az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően a fiatal nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.