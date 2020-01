Egy albinó testvérpár csodás fotói hódították meg az internetet

Extra

P. L. ,

Nagyon ritka, hogy valaki albinónak szülessen, ennek ellenére egy testvérpárnál 12 év korkülönbséggel jelentkezett a különleges színanyag hiány.

Az albinizmus egy veleszületett színanyag képződési zavar, mely csökkent vagy hiányzó pigmentációban nyilvánul meg. Ez a melanin nevű festékanyag hiányát jelenti a bőrben, szőrzetben és akár a szemben egyszerre, de előfordulhat külön-külön is. Hozzá kell tenni, hogy előfordulása igen ritka, főleg az, hogy egy generáción belül többször is előforduljon a családban. Ez a két kazah kislány, Asel és Kamila Kalaganova 12 év korkülönbséggel születtek, és mindketten albinóként látták meg a napvilágot. Különleges fotóik most bejárták az internetet és sokak szerint az sem kizárt, hogy modell karrierbe foghatnak majd, ha felnőnek.

