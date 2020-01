Élete utolsó perceiben is segített Gesztesi

Extra

Gesztesi Károly élete utolsó tévéinterjújában arról mesélt, hogy Istenbe vetett hite segítette át a depressziós időszakán – az 56 éves színész szombaton kapott szívinfarktust vezetés közben, de még így is figyelt arra, hogy másnak ne essen baja, és ne okozzon balesetet.

Az 56 éves színész január 4-ei váratlan tragikus halála az egész országot sokkolta. Gesztesi vezetés közben kapott szívinfarktust.

A Ripost arról írt, hogy bár a művész rosszul lett az autójában, mindent megtett annak érdekében, hogy másnak ne essen baja, és ne okozzon balesetet. Az utcán arról beszéltek az emberek: félrerántotta a kormányt, hogy a járdára kormányozza az autóját, és ne csapódjon bele a szembe jövő forgalomba.

A Bors információi alapján a színészt az arra járó civilek kezdték újraéleszteni, és több bejelentés is érkezett a mentőkhöz egyszerre. A Blikk szerint Gesztesi moziból tartott egy találkozópontra, hogy a Bánfalvy Stúdió társulatával induljanak egy szegedi előadásra. A tragédia miatt azonban ez elmaradt.

Gesztesi nemrég interjút adott az ATV Húzós című műsorának, amit január közepén akartak sugározni, de a tragédia miatt vasárnap leadták. A színész őszintén mesélt élete talán legnehezebb időszakáról.

– Kifejezetten rövid időszak volt. Bajban voltam, de jó érzés volt, hogy nem elítéltek, hanem aggódtak értem. Tudtam mi a dolgom, ki kellett másznom a gödörből. (…) Azóta se tudom megfejteni miért kerültem oda. (…) Valószínűleg mindenkinek eljön az életében az a pillanat, mikor minden értékét veszti. Az addigi munka, a család, a gyerekek kezdtek felnőni. Az ember úgy egyedül marad – kezdte Gesztesi, aki a nehéz időszakban az alkoholba menekült. A kiutat sokáig kereste, amit végül 2017-ben a hit segítségével talált meg. Ez élete utolsó percéig fontos szerepet játszott a mindennapjaiban.

„Mindig éreztem Isten közelségét”

– Fontos döntés volt, hogy semmibe nem szabad belemenekülni. Azonnal le kell állítani ezt a depressziót, az alkoholt pedig teljesen le kell tiltani. Ahogy tisztultak a gondolataim jött egy csomó minden, amibe bele lehetett vágni, például az istenhit. (…) Liptai Claudia ekkor például azt mondta: menjek el favágónak. (…) Ki mentem háromszor Izraelbe is, de nem értek olyan impulzusok, hogy letelepedjek ott. Kerestem az utamat. (…) Mindig éreztem Isten közelségét, de szándékosan, amikor a legnagyobb baj volt, sem kerestem. Amikor viszont sikerült teljesen megtisztulni, és eltelt még egy fél év, akkor azt mondtam: na most akkor elfogadom, ha már megáldott vele a sors, és ezzel foglalkoznom kell – vallott a színész, aki szeptemberben el is kezdte főiskolai tanulmányait hittudományból.

Egy színész mutasson példát

Gesztesi a Húzósban nyíltan mesélt magánéletéről és alkoholhoz fűződő viszonyáról is. – Három feleségem volt. Amíg velük éltem fel sem merült bennem a megcsalás, de még félre se néztem. (…) Ami elterjedt rólam abban biztos volt valami az átmeneti időszakokban, de nem ez volt a jellemző. A pia meg… Amikor a Vígszínházban voltam, nagyon jól esett meginni egy unicumot és egy sört, aztán meg hazamentünk taxival. Már akkor elkezdett terjedni, hogy a színészek piásak. Aztán volt egy-két remek kollégám aki sajnos kinyitotta ezt a szelepet név nélkül. Emiatt a sajtó is nagyon ránk szállt. Többek között ezért se iszom már jó régóta, pedig jól esne néha egy jó fehérbort meginni, de szándékosan nem teszem. (…) Nekem nagyon jó lenne lemenni egy-két jó sörözőbe megnézni egy meccset és közben meginni egy sört, de tudom, hogy akkor már az lenne: Gesztesi megint iszik. (…) Egy színész ne igyon nyilvánosan. Mutasson példát! – fejtette ki a színész.

