Elképesztő sikert aratott Mága Zoltán Bécsben is

Hatalmas sikerrel és ismét telt ház előtt tartotta újévi gálakoncertjét Bécsben, a Wiener Konzerthausban Mága Zoltán – számol be az eseményről a Ripost.

Január elsejei budapesti gálakoncertje után, január 5-én, immáron hatodik alkalommal tartotta meg Bécsben az újévi koncertjét Mága Zoltán. A népszerű hegedűművész különleges és egyedi műsorral készült a Wiener Konzrethaus közönségének, amely repertoárjában is teljesen más volt, mint budapesti gálaestje.

A hangversenyen több Kossuth-díjas, elismert előadóművész is közreműködött, de színpadra lépett a hegedűvirtuóz fia, ifjabb Mága Zoltán is, aki mindössze 14 éves, mégis a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének másodéves hallgatója. A koncerten a Berlinben élő fiatal, világjáró karmester, Farkas Róbert vezényletével közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok, több számban pedig a Primarius Táncművészeti Kar művészei színesítették a produkciót. A művészeti vezető Zsoldos Béla Liszt-díjas zeneszerző volt – írja a Ripost.

A hegedűművész az osztrák fővárosban tartott gálaestje után ez évben is folytatja világkörüli turnésorozatát, amelynek keretében februárban ismét nagyszabású koncertet ad New York-ban a Metropolitan világhírű művészeivel, de Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Japán színpadain is szerepelni fog.

A Prima Primissima-díjas hegedűvirtuóz egy év múlva, a hagyomány folyatásaként 2021-ben is megrendezi bécsi újévi koncertjét, ahogyan Budapestről, Magyarország fővárosából is ismét köszönteni fogja Európa polgárait.