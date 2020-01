Előbújt! Ezek az első fotók Meghanról a botrány óta először

Extra

P. L. ,

Meghan végre előbújt kanadai “rejtekéből”. A sessexi hercegné egy jótékonysági esemény miatt hagyta el az otthonát. Közben Meghan édesapja is felbukkant, aki egy perben valószínű, hogy ellene fog vallani.

Meghan Markle és Harry herceg körül továbbra sem csitulnak a kedélyek. A hercegi párnak sikerült megállapodnia a királynővel a családtól való függetlenedés ügyében, ami a jelek szerint Meghan kedvére van, hiszen óriási mosollyal fotózták le kedd délután, mikor a botrány kitörése óta először mutatkozott.

A hercegné azonban még most sem lehet teljesen nyugodt, mert időközben újabb botrány van kibontakozóban. Meghan édesapja, Thomas Markle lehet ugyanis a koronatanú abban a perben ami a Mail on Sunday című lap és a hercegné között már évek óta húzódik. A lap még 2018-ban leközölt egy magánlevél részletet, amit a hercegné korábban kézzel írt édesapjának. A lap első számú tanúja pedig a védelem által benyújtott papírok szerint éppen a hercegné édesapja, Thomas Markle lehet. A Mail on Sunday ugyanis azt állítja, hogy a férfi adta ki lányával folytatott magánlevelezését – írja a Daily Mail.