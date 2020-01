Előzzük meg a bajt! Naponta tízszer mossunk kezet!

Extra

A kézmosás a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegségeket, mégis gyakran megfeledkezünk róla. A szakértők szerint minimum napi 10 alkalommal érdemes kezet mosni.



– Kezet kell mosni reggel, este, napközben evés előtt-után, az illemhelyiség és a tömegközlekedési eszközök használata után. Ez minimum napi tíz kézmosás, de most, a koronavírus kapcsán megelőzésként jó, ha több. De nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít. Ilyenkor egy 20 másodperces kézmosás nem biztos, hogy elegendő, mennyünk biztosra, a folyamat tartson legalább 2 percig. Emellett feleslegesen ne piszkáljuk a szemünket, szánkat, valamint viseljünk maszkot, amit érdemes akár naponta is cserélni – árulta el a Lokálnak dr. Bense Tamás háziorvos.

A fent említettek talán maguktól értetődőnek tűnnek, de sajnos nem azok. Az ÁNTSZ weboldalán fellelhető adatok szerint, néhány óra leforgása alatt akár 500-1000 baktérium is megtelepedhet tenyerünkön és az ujjainkon.

– A piszkos kéz által vírusos, bakteriális és gombás betegségeket is elkaphatunk. Leggyakoribb a nátha, influenza, hasmenés, torok- és szájgyulladás. Ha már megvan a baj, akkor fokozottan tartsuk be a rendszeres és helyes kézmosás szabályait, hogy ne fertőzzünk meg másokat. Fontos, hogy erre a gyerekeket is megtanítsuk, mutassunk példát, és kedvcsinálásképp hagyjuk, hogy a gyerek válassza ki a szappan illatát – tette hozzá az orvos.

Erős illat, erős szín kizárva! Nem mindegy hányszor, hogyan mosunk kezet, ahogyan az sem, hogy mivel tesszük ezt. – Kerüljük a túlzottan színes, nagyon erős illatú szappanokat, azok ugyanis irritálhatják az érzékeny bőrt. Válasszunk az egyszerűbb, természetesebb termékek közül, télen kimondottan jó döntés az olajos szappan, ami nem szárítja ki a bőrt – árulta el a Lokálnak dr. Németh Réka bőrgyógyász. Mit tegyünk az utcán? A drogériákban pár száz forintért lehet kapni alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gélt, amellyel akkor is megtisztíthatjuk a kezünket, ha éppen nincs a közelünkben csap. Praktikus, hiszen kis táskában és zsebben is könnyen elfér.

Semmelweis Ignác vezette be a kézmosást

Az 1800-as években az orvosok körében nem volt elterjedt a kézmosás. A bécsi kórházban az anyák egy jelentős százaléka gyermekágyi lázban hunyt el. Ezzel szemben azok a nők, akiket a bécsi egyetem orvostanhallgatói kezeltek, egészségesek maradtak. A magyar orvostudomány kiemelkedő alakja, Semmelweis Ignác rájött, hogy a kórházban azért betegedtek meg az anyák, mert az orvosok boncolás után nem mostak kezet, vagyis a szakemberek fertőzték meg saját pácienseiket. Ezért kötelezett minden egészségügyi dolgozót a szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros kézmosásra. Ezzel vált ő az anyák megmentőjévé.