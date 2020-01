Eltemették Gesztesit: Viszontlátásra az Úr napján!

Extra

Holló Bettina ,

Tegnap délután szűk családi körben eltemették a tragikus hirtelenséggel elhunyt Gesztesi Károlyt. A temetésen csak a legközelebbi hozzátartozói voltak ott. A kollégák és a tisztelők jövő héten hétfőn, a Vígszínháznál vehetnek végső búcsút a művésztől.

A január 4-én elhunyt Gesztesi Károly temetése tegnap délután kettőkor kezdődött Budakalászon – adta hírül a Ripost. A búcsúztatón csak a legközelebbi hozzátartozók vettek részt. A színész fejfáján a következő idézet látható: Viszontlátásra az Úr napján! Ezt Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének alapítója üzente Gesztesinek a tragédia után. A Blikk információi szerint a búcsúbeszédet is Németh Sándor mondta. A temetésen ott volt Liptai Claudia a gyerekekkel és Gesztesi Károly idős édesanyja, aki rettenetes erőről tett tanúbizonyságot, rezzenéstelen arccal állta végig a szertartást. A búcsúztatón Galambos Lajos trombitált. Többek között ott volt Bánfalvy Ágnes, Kapitány Iván, Hajdú Péter, L.L. Junior és Szebeni István is, aki megható szavakkal búcsúzott közösségi oldalán.

„Drága Karcsi! Ma végső utadra indultál. Sok mindenre megtanítottál minket. Felébresztettél minket Csipkerózsika álmunkból. Nincs holnap, csak ma. Nincsen maaajd, csak most van. A Te szívedbe Mindenki belefért. Most már fentről láthatod, te nagy mackó, hogy mennyire és mennyien szeretünk, szerettünk. Biztos mondod magadban, gyerekeeeek, nem kell. De azt is tudom, hogy belül örömödben sírsz, mert tudod, hogy nem volt hiába a temérdek szeretet, amit adtál” – írta a tévés Facebookon.

Mint ismert, Gesztesi január 4-én autóvezetés közben kapott szívinfarktust. Az 56 éves színész utolsó erejét összeszedve még félrerántotta a kormányt, és értesítette a mentőket, akik hiába próbálták, már nem tudták megmenteni.

A Vígszínházban is lesz búcsúztató

A művésztől persze kollégái, tisztelői is szeretnének elbúcsúzni. A Bors információi szerint január 13-án, hétfő este a Vígszínház Házi Stúdiójában a 19-től 23 óráig tartó megemlékezésen találkozhatnak azok, akik valaha együtt játszottak, jó kapcsolatot ápoltak Gesztesivel, miközben róla készült fotókat vetítenek majd a megjelenteknek. Az esemény nem nyilvános, Eszenyi Enikő már a hivatalos meghívókat is kiküldte a színészek számára. A tervek szerint aznap a rajongók is leróhatják a kegyeletüket a színház Pannónia utcai oldalán virággal és gyertyagyújtással.

Öt gyermek édesapja volt

Gesztesi Károlynak az első házasságából egy gyermeke született, a most huszonkilenc éves Gesztesi Máté, aki apjához hasonlóan színész lett. Második házasságából két fia, Márkó és Dávid született. Harmadik felesége Liptai Claudia volt, akitől egy lánya van, a most tizenkét éves Panka. Ötödik gyermekének, Áronnak, pedig a második felesége, Nikoletta adott életet.