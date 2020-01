„Emberek vagyunk nem rémisztő képződmények” – így tüntettek Niedermüller ellen

Belföld

A Fidesz Erzsébetvárosi Szervezetének elnöksége tüntetést szervezett csütörtök estére az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal elé, ahol a megjelentek Niedermüller Péter, a DK alelnökének, a VII. kerület polgármesterének lemondását követelték rasszista és keresztényellenes kijelentései miatt. A rendezvényen többek között felszólalt Bajkai István, a Fidesz erzsébetvárosi elnöke, Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója, illetve Bayer Zsolt publicista is, azonban egy maroknyi DK-s szimpatizáns megpróbálta megzavarni a beszédeket.

A Fidesz Erzsébetvárosi Szervezetének elnöksége tüntetést szervezett Niedermüller Péter, a DK alelnöke, Erzsébetváros polgármestere rasszista és keresztényellenes gyűlöletbeszéde miatt a helyi polgármesteri hivatal elé, az Erzsébet körútra. A demonstráció csütörtökön 17 órakor vette kezdetét, azonban már egy bő fél órával a kezdés előtt látni lehetett, hogy a hivatal előtti kis téren nem fog elférni az a sok ember, akik úgy érezték megszólította őket a DK-s politikus, ezért hamar le kellett zárni a körutat.

Mint ismeretes, Niedermüller Péter az ATV egyik műsorában felháborító kijelentéseket tett a fehér keresztény hetero férfiakra nézve.

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket (ugye, fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik), akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük” – hangoztatta az ellenzéki politikus.

Kijelentései komoly felháborodást váltottak ki, többek között Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója is felemelte a szavát a DK-s politikus kirekesztő gondolatai ellen, de a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is közleményben határolódott el. Nem volt felháborodás viszont az ellenzéki sorokban: Gyurcsány Ferenc megvédte párttársát, Bősz Anett szerint Neidermüller száját csak egy szerencsétlen mondat hagyta el, Karácsony Gergely főpolgármester szerint pedig szándékosan értették félre a politikus szavait.

A csütörtöki tüntetés elején a magyar majd a székely himnuszt énekelték el az összegyűltek, ezt követően pedig Reviczky Gábor szavalta el Radnóti Miklós egyik versét. A tüntetésen többek között magyar nemzeti színű, székely, lengyel és árpádsávos zászlókat lengettek, a magasba emelt molinókon például a „No to rassism”, a „Nem akarunk rasszista polgármestert”, a „Niedermüller megveti a magyarok többségét”, vagy az „Emberek vagyunk nem rémésztő képződmények” feliratok voltak olvashatók. A tömeg a „Gyurcsány takarodj!”, „Mondjon le!”, és a „Nem félünk!” rigmusokat skandálta.

A Körút másik oldalán viszont felsorakozott egy maroknyi DK-s ellentüntető, akik hangszórókkal és bekiabálásokkal folyamatosan igyekeztek megzavarni a rendezvényt.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője, a tüntetés moderátora arról beszélt, hogy felháborító, hogy Niedermüller Péter és Karácsony Gergely támogatói még Radnóti versét sem tudták csöndesen meghallgatni. A tüntetők gyorsan válaszoltak a provokációra, sikerült a hangszórókat elcsendesíteniük, végül pedig a rendőrök sorfallal állták körbe a DK-sokat, hogy erőszakra ne kerüljön sor. Ennek ellenére, a DK-sok folyamatosan skandáltak és szidalmazták a jobboldali tüntetőket.

Az első felszólaló Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke volt, aki arról beszélt, hogy a balliberálisok csak az elítélt bűnözők és a migránsok jogait védik. Szerinte felháborító, hogy jogvédő szervezetek hallgatnak az ügyben, és Karácsony Gergelyt is felszólította, hogy ne mosdassa DK-s szövetségesét.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy 60 millió keresztény ember szenved ártatlanul üldöztetést, és erről nem vesz tudomást a világ. Elmondása szerint a magyar kormány kiáll az üldözött keresztények mellett, és hangsúlyozta, hogy egyértelműen ki kell állni a keresztényellenes izgatás ellen.

– Távozzon a közéletből, és vigye magával azt a keserű gyűlöletet, amit képvisel – zárta beszédét Azbej Tristan.

Bayer Zsolt publicista arról beszélt, hogy a világ végképp kezd kifordulni magából, és már normálisokról és abnormálisokról tudunk beszélni. Szerinte pontosan az a dolgunk, hogy az ő legrettenetesebb képződményei legyünk, és soha ne érezzék győztesnek magukat.

– A fehér, fekete, sárga, muszlim, zsidó, hindu felebarátainknak sincs hová hátrálnia, mára a törésvonal a normális és az abnormalitás között van – mondta Bayer, hozzátéve, hogy éppen ideje, hogy Niedermüller és társai elnyerjék a méltó büntetésüket.

Hollik István, KDNP-s országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszédében emlékeztetett, hogy Neidermüller nem kért bocsánatot kijelentéseiért, ráadásul meg is erősítette azokat. Véleménye szerint Niedermüller és a DK számára csak a hatalom fontos. Hollik szólt arról is, hogy tanulságos az ellenzék hallgatása is, szerinte Niedermüllerék Szent István ezeréves örökségét akarják eltörölni.

Bajkai István, fideszes országgyűlési képviselő, a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke felszólalásában a többi között arra is utalt, hogy Niedermüller Péter a kijelentésével megszegte polgármesterként az alaptörvényre tett esküjét, amely védi a keresztény értékeket. A politikus többször is anarchista szövetségnek nevezte a Demokratikus Koalíciót, amely szerinte se nem demokrata, se nem koalíció.

– Egy embertelen gyurcsányi világnézetnek a része Niedermüller Péter is. Ha nem védjük meg magunkat, akkor a gyűlöleten alapuló anarchista keresztényellenes nézet fog felfalni minket – mondta Bajkai, majd felszólította Niedermüller Pétert, hogy azonnal mondjon le, kérjen bocsánatot és távozzon a közéletből.

A tüntetés mellett egy aláírásgyűjtés is el indult: civilek hétfőn aláírásgyűjtésbe kezdtek Niedermüller Péter lemondásáért. Eddig közel 19 ezren támogatták a felhívást, amit itt tud aláírni.

Bajkai István a Lokál kérdésére elmondta, hogy Niedermüller Péter demokráciában és jogállamban vállalhatatlan, kirekesztő gondolatokat hangoztatott.

– Neidermüller a keresztény, fehér, heteroszexuális embereket rémisztő képződménynek, nem is embertársunk nagy közösségének, hanem rémisztő képződménynek nevezte. Ez a kijelentés mélyen sérti a jóérzésű embereket, illetve a keresztény közösségeket – fogalmazott a politikus lapunknak.

Bayer Zsolt a tüntetést követően az ellenzékiek performance-száról lapunknak elmondta, hogy valójában nem számíthatunk tőlük másra.

– Ezért jöttek. Ők ilyenek! Ráadásul meggyőződésük, hogy ez belefér a demokráciába és a szabad véleménynyilvánításba. Erről beszéltem a színpadon is. Mint mondott Albert Camus a hatvanas években? Akkor lesz vége a világnak, mikor a bűn szólítja fel az erényt az önigazolásra. Megint ez történik. Már olvasgatom az ellenzéki hírportálokat, és írják is, hogy megtámadták az ellentüntetőket. Emlékeszem, amikor Gulyás Mártont egy DK-s rendezvényen pofán vágták, akkor az volt a konklúzió, hogy miért ment oda, mire számított? Ezek miért jöttek ide? – fogalmazott a publicista.

Elmondása szerint azzal lenne elégedett, ha Niedermüller Péter lemondana, de nem fog.

A tüntetők láthatóan magukra vették Niedermüller Péter szavait, és egyértelműen azt szeretnék, ha lemondana.

– Azért éreztem fontosnak, hogy kijöjjek erre a tüntetésre, mert megszólítva érezte magam. Megsértve is. Hála Istennek sokan voltunk, de attól félek, hogy megint nem lesznek következmények. Azzal lennék elégedett, ha Neidermüller csomagolna és lemondana – mondta a Lokálnak Imre.

– A kárpátaljai Batárról származom, és egyértelműen magamra vettem a polgármester kijelentéseit. És mivel görögkatolikus vagyok, nálam már akkor betelt a pohár, amikor Hadházy Ákos a görögkatolikusokba rúgott bele. Keresztény, heteroszexuális férfi vagyok, ráadásul többgyerekes családapa, és nagyon bántott, mi több vérig sértettek Niedermüller Péter kijelentései. Ide jöttek megzavarni a rendezvényt, fordítva nem hiszem, hogy megtörtént volna. Édes nagyapám mondta, hogy annak az embernek, akinek nincs istene, nincs jövője, és ez a nemzetre is igaz – fogalmazott József.

Elfogták a tüntetés szervezőjét megütő férfit Elfogtak csütörtökön egy férfit, aki a gyanú szerint megütötte az aznapi erzsébetvárosi tüntetés egyik szervezőjét – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mint írták, a Fidesz és a Fidelitas helyi szervezete által meghirdetett, a VII. kerületi polgármesteri hivatal előtt tartott demonstráción Niedermüller Péter, erzsébetvárosi polgármester lemondását követelték. A BRFK közölte: csütörtökön 17 óra 30 perc körül az Erzsébet körút 9–11. szám előtti bejelentett gyűlésen a budapesti S. Ferenc a rendezvény szervezőjével szóváltásba keveredett, majd dulakodott. Közben a szervező kezében lévő „hangtechnikai eszköz rúdjával” a szervezőt megütötte, aki ettől nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A támadót a rendőrök a helyszínen elfogták, majd garázdaság megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.