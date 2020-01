Extra

Holló Bettina ,

A gyönyörű színésznő jóképű párja mellett csakúgy sugárzik a boldogságtól.

2018 nyarán a Lokál elsőként számolt be arról, hogy szakított Osvárt Andi és olasz párja, Roberto. A modell-színésznőt most azonban újra eltalálta ámor nyila, szerelmüket pedig nem is titkolják többé, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál ünnepélyes megnyitóestjére is kéz a kézben érkeztek. Egy biztos, nagyon jól mutatnak együtt!