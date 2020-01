Ez volt Orbán Viktor válasza a kekeckedő kérdésekre sajtótájékoztatóján

Belföld

Amikor a Fideszben más, újabb szerepkört betöltő, mostanában időnként „csípősen” fogalmazó politikusokról kérdezték, Orbán Viktor csattanós választ adott. Nemkülönben, amikor egykori tanáráról Stumpf Istvánról esett szó – számol be a Ripost.

Orbán Viktor a kérdésre, hogy mi a véleménye Navracsics Tibor, Lázár János vagy Stump István a közelmúltban megfogalmazott csípős mondatairól, a következőt mondta:

„Elfogult vagyok velük kapcsolatban, mindhárman nemcsak legközelebbi munkatársaim voltak, de barátom is mind a három, sőt, Stumpf esetében egy tanár-diák viszony is bonyolítja a helyzetet” – fogalmazott először a távozó alkotmánybíróval kapcsolatban. Ha tényleg öregszem, akkor támadó középpályás, 8-as helyett az ember lehet 6-os, azaz védekező középpályás” – mondta Orbán.

A szintén kritizáló Navracsics Tibor munkájára Orbán továbbra is igényt tart, kormánybiztosi kinevezése is van, hiszen Veszprém Európa kulturális fővárosa lesz, és Navracsics EU-biztosi tapasztalata is kamatoztatható.

No és Lázár János, aki szintén nem tett lakatot a szájára?

„Lázárnak nagy érdeme, hogy dinamizáltuk a kormány működését, de elvesztettük Hódmezővásárhelyt, amit most vissza kell szereznie” – mondta Orbán, aki ehhez sok sikert kívánt.

Erre mondják, van még kérdés?