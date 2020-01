Ezt üvöltötték a röszkei migránsok: Fu*k you magyarski!

Gyorsított eljárással állította tegnap bíróság elé az ügyészség azt az négy migránst, akik kedd hajnalban egy 60-80 fős migránshorda tagjaként megrohamozták a déli határzárat, és megpróbáltak betörni Magyarországra. A vádiratból újabb részletek is kiderültek.



Mint ismert kedden hajnali fél hat körül egy becslések szerint 60-80 fős agresszív migránshorda erőszakosan be akart törni Magyarország területére a röszkei határátkelőnél.

„Fuck you magyarski!” (b*sszátok meg, magyarok!) – ezt üvöltözték az agresszív migránsok a vádirat szerint, miközben felmásztak a kerítésre, rángatták, lenyomták, néhányan letaposták a kerítést, majd a skandáló tömeg magyar területre lépett, és futva az ország belseje felé indult.

A határzár magyar oldalán lévő fegyveres biztonsági őrök próbálták feltartóztatni a feléjük tartó tömeget. De ők a felszólítások ellenére, folyamatosan skandálva tovább haladtak, ezért az egyik biztonsági őr figyelmeztető lövést adott le. A migránsok nem álltak meg, az egyik őrt öt-hat méterre megközelítették, fenyegetőztek, ezért az egyik biztonsági őr két újabb figyelmeztető lövést adott le. A szír és palesztin férfiakat határzár tiltott – tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett – átlépésével vádolják.

A migránsok nagy része visszamenekült Szerbiába, közülük 37-et a szerb hatóságok fogtak el.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón emlékeztetett, hogy a déli határszakaszon a korábbinál lényegesen nagyobb a migrációs nyomás.

– A kormány döntése értelmében megduplázták a déli határt védő katonák számát – közölte a miniszter, hozzátéve, a balkáni migrációs útvonalon jelenleg is több mint 100 ezren tartózkodnak.

Bármikor újabb csoportos támadás lehet

A szakértők szerint nem zárható ki, hogy a jövőben újabb csoportos migránstámadásra kerül sor a magyar határ ellen. A Ripost szerint Horgoson jelenleg is több száz migráns van, akik a Rábé–Kübekháza közötti határátkelőhöz indultak. A lap szerint Domonkos Szilvia, a rábéi iskola igazgatóhelyettese értesítőket küldött szét az elszármazottaknak, amelyben tarthatatlan állapotokról írt. „Nagyon sok a betolakodó, minden lakatlan házba betörnek. Igazi csemege számukra, ha az adott házban van víz és áram is. Melegednek, telefont töltenek, otthon érzik magukat. Általában a házon belül a szoba padlóján raknak tüzet és be is piszkolnak. (…) Tarthatatlan állapot” – írta. A Ripost úgy tudja, a helyiek szerint szervezetten utaztatják hozzájuk a migránsokat emeletes buszokon.