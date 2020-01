Feldúlták Gesztesi sírját

Belföld

A nemrég elhunyt népszerű színész Gesztesi Károly sírját feldúlták, a koszorúk és a mécsesek szanaszét hevertek. A Ripost azonban kiderítette, hogy mi is történt.

Meglepő eredményre jutott a lap, ugyanis Gesztesi sírját nem vandálok, hanem egy őz dúlhatta fel.

– Sajnos úgy tűnik, egy őz garázdálkodott a sírhelyeknél… Megtaláltam a nyomokat a kerítés mellett kívül és belül is. Mivel a vadbetörések nem ritkák a környéken, ezért tavaly 350 méter hosszan helyeztünk el vadhálót, amit lekampóztunk, az alját pedig szögesdróttal erősítettük meg. Ez a módszer hatékonynak bizonyult a vaddisznókkal szemben, de úgy tűnik, az őzeket már nem tartja vissza… Ahogy látom, átugorhattak a kerítés felett élelem után kutatva… Télen sajnos nem ritka, hogy a koszorúkat lelegelik a sírokról. Mivel Gesztesi Károly nyughelyén mindig vannak friss virágok, ezért most azt túrták szét… Már neki is láttam, hogy helyre rakjam az érintett sírokat – mondta lapnak a gondnok.