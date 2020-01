Fidesz-KDNP: Mennyit keresett a “börtönbizniszen” a “baloldal ügyvédje”?

Belföld

MTI ,

A Fidesz-KDNP választ vár arra, hogy “Karácsony és a baloldal ügyvédje”, Magyar György hány tízmillió forintot keresett a “börtönbizniszen” – mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kifejtette, úgy látják Magyar György nagyon titkolózik, mióta kiderült, hogy “ő is egyike azon ügyvédeknek, akik nyakig benne vannak a börtönbizniszben”, amelyben “balliberális körök és a Soros-szervezetek ügyvédei” már tízmilliárd forintot pereltek ki az államtól az “állítólagos sanyarú börtönkörülményekre hivatkozva”.

Nacsa Lőrinc aláhúzta, a “balliberálisok kedvenc ügyvédje, Magyar György is futószalagon szállítja az ilyen és ehhez hasonló pereket”. Emlékeztetett, Magyar György az önkormányzati választáson Karácsony Gergely delegáltja volt a Fővárosi Választási Bizottságban, sőt szerinte az ügyvéd most is bizalmasa a főpolgármesternek, mivel a Fővárosi Vízművek igazgatósági tagja lett, azt követően, hogy az országgyűlési választáson az MSZP-Párbeszéd közös képviselőjelöltjeként indult.

“Most nagyon elhallgatott az ügyvéd úr, pedig sokakat érdekelne pár információ” – fogalmazott a kormánypárti politikus, aki azt kérdezte Magyar Györgytől, “mennyit tett zsebre a “börtönbizniszen”, hány tízmilliót keresett már, mekkora sikerdíjat szed le a kártérítésekből”. “Hivatalosan, esetleg zsebbe?” – kérdezte.

Elmondta, a Fidesz-KDNP várja azok jelentkezését, akik tudnak arról, hogy a “Magyar Györgyhöz hasonló ügyvédek mennyit és hogyan kérnek el a raboktól a kártérítések után”.

Nacsa Lőrinc megerősítette, a kormánypártok egyetértenek a kabinet bejelentésével, hogy fel kell függeszteni a kártérítések kifizetését és véget kell vetni a “börtönbiznisznek”.