Fizessenek a klímarongálók!

A magyarok 92 százaléka támogatja, hogy hazánk 2050-re klímasemleges legyen – ez derült ki abból a klímapolitikai kérdőívből, amit több mint 200 ezren töltöttek ki. A klímavédelem fontos, de drága dolog is. Magyarországnak pedig fontos szempont, hogy a „klímarongálókkal” kell elsősorban megfizettetni a költségeket, nem emelkedhetnek a családok által fizetett energia- és élelmiszerárak.

Magyarország az Európai Tanács decemberi ülésén támogatta a klímasemlegesség elérését 2050-re. Mintegy 50 ezer milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy hazánk karbonsemleges villamosenergia-termeléssel rendelkezzen, a földgázfelhasználást teljes egészében kiváltsa, és a közlekedést teljeskörűen elektromos alapra helyezze, ez éves szinten a GDP körülbelül 2-2,5 százalékát jelenti. Ezért a magyar kormány feltételei között szerepel, hogy a kiadások jelentős részét a legnagyobb szennyező, klímarongáló országok és nagyvállalatok fizessék, a családok energia- és élelmiszerköltségei ne emelkedjenek, ne a felzárkózó országoknak járó kohéziós alapokból vegyék el és csoportosítsák át a pénzeket klímavédelmi célokra, az atomenergia pedig része legyen a klímaproblémák megoldásának.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a stratégiai dokumentumok mellett a tavalyi év végén útjára indított klímapolitikai kérdőív kiértékelésének eredményeit is hozzáférhetővé tette.

A kérdőívet bárki kitölthette, ehhez semmilyen személyes adatot nem kellett megadni. A kérdőívet egy hét alatt 208 050-en töltötték ki, reálisan értékelve a helyzetet, és reális elvárásokat támasztva önmagukkal és a közösséggel szemben. A kérdőív értékes felmérésnek bizonyult, kiértékelése alapján látható, hogy a válaszadók osztják a kormány álláspontját a kérdésben. 92 százalékban támogatják, hogy hazánk 2050-re klímasemleges legyen. A magyar emberek számára fontos az egyéni felelősségvállalás is a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. A válaszadók több mint 97 százaléka egyetért azzal, hogy az ember egyéni döntéseivel, fogyasztási magatartásával hatással van az éghajlatváltozásra. A válaszadók 92 százaléka pedig hajlandó lenne megváltoztatni életmódját, étkezési vagy vásárlási szokásait annak érdekében, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez. Az éghajlatvédelemmel kapcsolatos oktatás megjelenését az iskolarendszerben a válaszadók 93 százaléka támogatta.

Magyarország a klímabajnokság élmezőnyében

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már elmondta: a kormány kidolgoz egy klíma- és környezetvédelmi akciótervet konkrét intézkedésekkel. Ezek között említette, hogy a városi közlekedésben csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani, minden illegális szemétlerakó helyet meg kell szüntetni, továbbá mentesíteni kell a folyókat a műanyag palackoktól. Közölte: Magyarország kiindulópontja kedvező, mert 21 olyan ország van, amely képes volt jelentős gazdasági növekedésre, miközben csökkentette a szén-dioxid-kibocsátását, és Magyarország ezen országok között van. Magyarország a klímabajnokság élmezőnyéhez tartozik – tette hozzá.

Tudta?

Két tiszta energiaforrás, a nap- és az atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet.

Magyarország a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak körülbelül 0,1 százalékát, az EU kibocsátásainak pedig mindössze körülbelül 1 százalékát adja, és az elmúlt közel harminc évben jelentős klímateljesítményt mutatott fel. Magyarország – az Európai Unió vállalásaival összhangban – az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 40 százalékos csökkentését valósítja meg 2030-ig az 1990. évi szinthez (93,7 millió tCO2e) képest.

A kormány által már elfogadott Zöld Busz Program keretében 2029-ig várhatóan közel 1300 környezetbarát helyi busz állhat üzembe.

A távfűtéses lakásokban folytatják a már meghirdetett, 2019 szeptemberében induló okos-költségmegosztási programot.

Ösztönzik a saját villamosenergia-fogyasztás részleges kiváltására termelő napelemes rendszerek telepítését. Cél, hogy 2035-re legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemmel.

A közösségi összefogás elengedhetetlen

A kormány klímavédelmi akcióterve szerint minden illegális szemétlerakó helyet fel kell számolni az országban. A kezdeményezést pedig a Hulladékvadász.hu is támogatja, fejtette ki lapunknak Szebenyi Péter környezetvédelmi influenszer. – Teljes mértékben üdvözöljük a kormány klímavédelmi akciótervét, hiszen rendkívül fontos téma. Ezt a célt szolgálja a Hulladékvadász.hu megújult felülete a Zeewa.io is, amely rendszer az illegális hulladéklerakások Kárpát-medence szintű felszámolására jött létre. A fejlesztés kiemelt támogatója Áder János köztársasági elnök klímavédelmi alapítványa, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány – mondta, és azt is hangsúlyozta, hogy fontos az összefogás is. – Ha a közösség összefog, minden sokkal könnyebb, egyedül csak szélmalomharcot vívunk, de együtt megtisztíthatjuk a környezetünket! Az ilyen akciókra egy finanszírozási rendszert is biztosítunk az oldalon és adományokat gyűjthetünk. Korábban ugyanis az volt a baj, hogy az illegális szemétlerakók megszüntetésére nem volt elég pénze az önkormányzatoknak. Bízom benne, hogy a kormány akcióterve segít majd ezen is – tette hozzá az influenszer.