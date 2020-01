Fogságban tartotta gazdáját az agresszív macska

Külföld

Két napig fogságban tartotta gazdáját az oroszországi Arhangelszkben egy macska, ugyanis akárhányszor ki akart menni a nő a konyhából, az állat rátámadt.

A nő az ablakon kikiabálva kért segítséget, amit egy járókelő észre is vett és értesítette a mentőket, akik a zárt ajtó miatt a ház falához támasztott létrával az ablakon keresztül jutottak be a lakásba. A mentősök egy takarót a macskára dobva kapták el az állatot, így a nő sértetlenül kiszabadult konyhája fogságából. A szokatlan esetről, odditycentral számolt be.