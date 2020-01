Extra

Kiss Nóra ,

A színész és felesége között 17 év után is izzik a levegő.

Adam Sandler és felesége, Jackie 17 év után is bolondul egymásért. Érzelmeiket pedig nyíltan is vállalják, legutóbb a National Board Of Review gála vörös szőnyegén váltottak forró csókot a kamerák keresztüzében. A házasoknak volt oka az örömre, hiszen a Sandler megkapta a legjobb színésznek járó díjat az Uncut Gems című filmben nyújtott alakításáért.