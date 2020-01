Fortyognak a liberálisok Stephen King miatt

Extra

Stephen King író óriási port kavart a közösségi oldalon megosztott kijelentésével. Rengetegen támadják, mert a tehetséget és a minőséget fontosabbnak tartja a sokszínűségnél. Azaz nem ért egyet azzal, hogy valaki csak azért kapjon díjat, mert fekete vagy mert nő.

Stephen King is tagja az amerikai filmakadémiának, amely bizottság az Oscar-jelölésekről és díjakról is dönt. Az idei 92. Oscar-jelölések bejelentése után azonban sokan felháborodtak például azon, hogy a „legjobb rendező” kategóriába nem került be női alkotó, a „legjobb mellékszereplő” kategóriákban pedig csak fehér bőrű jelöltek vannak mindkét nem esetében. A botrányra pedig reagált Stephen King, aki kijelentésével többeket magára haragított. – A művészet elbírálásának kérdésében sosem venném figyelembe a sokszínűséget. Csak a minőséget. Szerintem helytelen lenne máshogy tenni – írta a Twitteren, sorai pedig bombaként robbantak. Rengetegen támadták, köztük például Ava DuVernay rendezőnő is. „Felkelsz, meditálsz, nyújtasz, megnézed a telefonod, hogy megnézd mi történt a nagyvilágban, és látsz egy maradi, tudatlan bejegyzést, attól az embertől, akit amúgy nagyra becsülsz, és akkor inkább visszabújnál az ágyba” – írta a közösségi oldalon.