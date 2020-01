Gesztesi fájó jóslata: Infarktust fogok kapni

Extra

P. L. ,

Gesztesi Károly korábban többször érezte: lassítania kellene, változtatni rohanó életmódján. Épp mikor kezdte megtalálni az egyensúlyt, szervezete akkor hagyta cserben. A színészt múlt héten csütörtökön helyezték végső nyugalomra, sírja pedig a saját házára néz.

Gesztesi Károly mély nyomott hagyott az emberekben. Humora, óriási szíve, különleges hangja és mackós megjelenése sokak számára feledhetetlen lesz. A színész korábban többször hangsúlyozta, lassítania kellene, mert rohanó életstílusa akár veszélybe is sodorhatja. A Best magazinnak 2008-ban adott – soha meg nem jelent – interjújában mesélt erről először. – (…) Rengeteget dolgozom, keveset pihenek. De mi értelme mindennek, ha utána nem látom majd felnőni a gyerekeimet? A lányom még csak kétéves lesz, szeretnék ott lenni, amikor leérettségizik, amikor férjhez megy – mondta a lapnak Gesztesi. Később a Jóban Rosszban című sorozatban karaktere infarktust kapott, hátborzongató módon sejtette, talán tudta, hogy ez vele is megtörténhet. – Vagy agyvérzést fogok kapni, vagy infarktust. Rájöttem, ez nem mehet így tovább! Inkább keressek kevesebbet, de véget kell vetnem az öngyilkos rohanásnak! – mondta akkor a lapnak.

Sírja a házára néz

Gesztesit teljes titokban múlt hét csütörtökön helyezték végső nyugalomra. Temetésén csak a legközelebbi családtagok és barátok vehettek részt. Végső nyughelye egy budakalászi domboldalon lévő temetőben van. Innen még arra az utcára is rá lehet látni, ahol otthona áll – írta a Ripost. Fejfájára a „Viszontlátásra az Úr napján!” mondatot írták, ezzel a sorral búcsúzott tőle barátja, a Hit Gyülekezetének vezetője, Németh Sándor is.

A Vígszínházban is lesz búcsúztató

A művésztől kollégái, tisztelői is szeretnének elbúcsúzni. Ezért ma este a Vígszínház Házi Stúdiójában a 19-től 23 óráig tartó megemlékezésen összegyűlnek azok, akik valaha együtt játszottak, jó kapcsolatot ápoltak Gesztesivel, miközben róla készült fotókat vetítenek majd a megjelenteknek. Az esemény nem nyilvános, Eszenyi Enikő már a hivatalos meghívókat is kiküldte a színészek számára. A tervek szerint aznap a rajongók is leróhatják a kegyeletüket a színház Pannónia utcai oldalán virággal és gyertyagyújtással.