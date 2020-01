Grimes gyermeket vár

Extra

Lokál ,

Claire Boucher – azaz Grimes – az Instagramon jelentette be, hogy várandós. Párjával a milliárdos üzletemberrel másfél éve vannak együtt.

Az énekesnő és dalszerző Grimes mindig is híres volt extravagáns és megosztó külsejéről. Várandósságáról szóló posztját először a túlzott meztelenség miatt törölte az oldal, később írásban is megerősítette, hogy terhes. Azóta már sikerült olyan fotókat lőni, ami nem borította ki az Instagramot és azt is meg tudta mutatni, hogy kerekedik a pocakja. Grimes egyébként 2018 óta jár Elon Musk mérnökzsenivel, akivel most első közös gyermeküket várják.

Később posztolt még egy képet.