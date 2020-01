Gyerekkel az úton

Belföld

Sétáló Botond ,

Biztonságérzet versus vagányság? Hol a szülői felelősség határa? Mikor teszünk jót a gyerekeknek? Miért vezetnek másként falun, mint a városban? Kérdéshalmaz, ami egy röpke kiruccanás kapcsán lepte el elmémet.

Történt, hogy nagyfiam születésnapját ezúttal nem nálunk ültük, hanem egy hirtelen ötlettől vezérelve őt látogattuk meg a fővárosban és vittük el kávé-sütire a Belvárosba. Parkolás az Erzsébethíd alatt, gyalog el Boldi rolleres szobra mellett, amikor is az ünnepelt négyéves öccse – mint az korosztályában oly’ természetes – félelemérzettől mentesen futóversenyre hívja a nagyokat, elvégre mozgásigény van, hely van, kellemesen hideg-friss a levegő, meg különben is, ültünk az autóban eleget. És ez mind helyes, precíz, jogos és igaz. Ám a szabad futkározásnak gátat vet a tény: a fővárosi autósközlekedés. (Most a köztereket pillanatok alatt újból ellepő életvitel szerűen hajléktalanokról nem beszélnék, de újévi illatuk már orrfacsaró, a liberalizmus legnagyobb dicsőségére…). És akkor jön a szülői feladat: magyarázd meg a gyereknek, hogy amit 20 kilóméterrel arrébb, otthon nyugodtan megtehet, azt itt miért csak infarktus árán.

Mert ugye nálunk nyugodtan mehet, szaladhat az úttesten, hiszen az autósok számítanak rá, nem elmebeteg sebességgel közlekednek, odafigyelnek (nem csak magukra, másra is) és nem versenypályaként tekintenek az utcára…

Ellenben Budapesten nincs kegyelem. Megyek, mert én vagyok a nagy autóban, nem érdekel, hogy mi van előttem-mellettem (elvégre terepjáróban ülök), mert nekem dolgom van, nekem időre kell mennem et cetera. (A baj az, hogy ez ma már nem csak a pikírten klasszikus, hajnélküli fukszos „vállalkozókat”, hanem a teljes fővárosi nagyautós réteget jellemzi). Szóval a kisgyerekeknek tiltani kell azt, ami neki otthon magától értetődő és természetes.

Agyrém!

Viszont a gyerek megérti a szülői példabeszédet és – bár minden porcikájával tiltakozott a rohangálástiltás ellen a fővárosi járdákon – hazafelé már maga sorolja: „most már Solymáron vagyunk, ez nem olyan veszélyes mint Budapesten és mindjárt Pilisszentivánon leszünk, ami nem olyan veszélyes, mint Solymár”.

Ebben az egyetlen mondatban megmutatva nekünk a magyar társadalom keresztmetszetét.

Szociológia szak elvégzése nélkül.

Van élhetetlen és veszélyes, van élhető és biztonságosabb, és van még élhetőbb és ténylegesen biztonságos hely négyéves kicsi világában.

És a szülőkben sincs szuicid hajlam, azaz nem erőltetik a továbbiakban a fővárosi családi programokat. Jobb a békesség – és az egészséges gyerek.