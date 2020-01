Gyönyörű kismama Jenna Dewan – Fotó!

Extra

Kiss Nóra ,

Jenna Dewan hamarosan világra hozza második gyermekét. A színésznő ragyog a boldogságtól.

Jenna Dewan közel két éve vált el Channing Tatumtól, akivel az alkohol miatt ért véget a szerelmük. A 39 éves színésznőre nem sokkal később rátalált a szerelem Steve Kazee oldalán. A pár pedig első közös gyermeküket várja. Jenna nemrég elárulta, hogy életében most először érzi magát igazán boldognak és kiegyensúlyozottnak. Friss fotóin is látszik, hogy mennyire sugárzóan gyönyörű és nyugodt kismama, aki nagyon várja már, hogy megérkezzen a pici. Tatummal közös kislányuk, a hatéves Everly is boldog, hogy kap egy kistesót.