Gyurcsány bedarálja az MSZP-t

Már Szanyi Tibor gyomra sem bírja azt, amit az MSZP művel ellenzéki politizálás címén. Tizenöt éve kritizálja saját pártját, most úgy döntött, hogy követve Botka Lászlót, elmenekül a süllyedő hajóról. Az MSZP teljes szétesése már a következő országgyűlési választások előtt megtörténhet.

Szanyi Tibor pártagságát már korábban felfüggesztették az MSZP-ben, sőt alelnöki posztjától is megfosztották a politikust a belső mutyikat, korrupciót bíráló szavai miatt. A végső búcsút most maga mondta ki a volt szocialista EP-képviselő, aki a vízkeresztet tartotta a legjobb időpontnak arra, hogy a karácsonyfa mellett pártjától is megszabaduljon. Szanyi az Indexnek elmondta, már másfél évtizede elégedetlen pártjával.

– Szanyi Tibor kilépése az MSZP-ből a sokadik példa arra, hogy a szocialisták komoly bajban vannak, egyáltalán nem vehető biztosra, hogy a párt 2022 után is létezni fog. Az elmúlt időszakban tapasztalható sorozatos kilépések mögött Gyurcsány Ferenc erősödő és megosztó szerepe áll: míg sokan a Demokratikus Koalícióba lépnek át, addig mások tőle független, alternatív politikai formációt keresnek. Gyurcsány Ferenc célja egyértelmű, egy általa vezetett ellenzékkel akar nekifutni a következő országgyűlési választásnak – mutatott rá Gyurcsány tervére Deák Dániel. Az elemző szerint az új ellenzéki formációban a Momentum az új SZDSZ, amely még elődjénél is nemzetellenesebb politikát folytat.

– A Jobbik és az MSZP gyakorlatilag felszámolta önmagát, mára semmilyen ellenállást nem tanúsítanak, és teljes mértékben feladták az önállóságukat. Az önkormányzati választásra ugyan valamelyest összeszedték magukat a szocialisták, és Karácsony Gergely mögé beállva sikereket értek el, de ezzel csak egy ideig maradtak fenn a víz felett, borítékolható az MSZP belátható időn belül bekövetkező eltűnése, hiszen karakteres politikusok nélkül nincsen esélyük Gyurcsány Ferencékkel szemben – nyilatkozta Deák Dániel a Lokálnak.

Sorra távoznak az MSZP-ből Az elmúlt időszakban több politikus hagyta ott az MSZP-t. Például Botka László, akivel az egyik legemblematikusabb polgármesterét, egykori miniszterelnök-jelöltjét veszítette el a párt. Újpesten is komoly veszteségeket szenvedtek el a szocialisták miután több helyi politikus Gyurcsány Ferenc pártját választotta. Az EP-választás után az is felmerült, hogy az MSZP és a DK egyesüljön.

