Hajmeresztő összegeket fizetünk hálapénzre

Belföld

Lokál ,

Nemrég fogalmazta meg új irányelvét a Magyar Orvosi Kamara, miszerint büntetnék a hálapénzt elfogadókat. Meglepő módon Cser Ágnes, a szakszervezeti vezető mindezt túlzásnak tartotta. Annyi biztos azonban, hogy elképesztő összegeket fizetünk hálapénz címén.

Legyen bűncselekmény a hálapénz elfogadása, és ezt a büntető törvénykönyv szankcionálja – javasolja a Magyar Orvosi Kamara a kormánynak. A kamara szerint a paraszolvencia súlyosan káros jelenség a magyar társadalomban. Mérgezi az orvos-beteg bizalmi viszonyt, kiszámíthatatlanná teszi a betegutakat, irreális elvárásokat ébreszt, hátrányosan érinti a szakmai elveket, ellehetetleníti a kormányzati egészségpolitikai szándékok jelentős részét, torzítja az orvosképzést, hátráltatja a tudás átadását.

Dr. Bense Tamás orvos szerint a paraszolvencia úgy az orvosoknak, mint a betegeknek kellemetlen és megalázó.

– Ha egy beteg fizetni akar, menjen el egy magánrendelésre, hiszen erre megvan a lehetősége. Ugyanakkor, ha nem akar, le­gyen módja arra, hogy teljesen ingyenes ellátást kapjon, és ne érezze magát kellemetlenül, hogyha nem fizet – mondta a doktor a Borsnak.

Meglepő módon azonban a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Cser Ágnes szerint méltatlan egy köztestülettől a beteg-orvos kapcsolatnak ilyen módon való, büntetőjogi megközelítése.

200 ezer egy szülés A Ripost szerint egészen eldurvult a „hálapénzbiznisz”: 200 ezer forint alatt már alig lehet szülni Magyarországon az ingyenes állami intézményekben. Van, amelyik orvos ezt ki is mondja, van, amelyik csak akkor mond összeget, amikor rákérdeznek, mennyibe fog majd kerülni. Egy kétgyermekes anyuka, Judit azt mondta a lapnak, hogy ő öt éve 200 ezret fizetett, egy Lili nevű blogoló pedig összesen 250 ezret adott a doktornak és a szülésznőnek. Katalin azt írja, ők 2018-ban fizettek az Uzsokiban 180 ezret az orvosnak, és 30 ezret a szülésznőnek. A hálapénzjelenség a Ripost szerint behálózza és megmérgezi az egészségügyet. A háziorvosnak 3000, a betegszállítónak 5000, az altatóorvosnak 40 ezer, szüléskor a nőgyógyásznak akár több százezer forintot is adunk. „Abszolút ellenzem a hálapénz rendszerét, és sajnos ki kell mondani, hogy sokkal rosszabb az ellátás, ha nem fizetünk. Az lenne a jó, ha az orvosok hivatalból tennék a dolgukat, mert úgy látom, hogy most sokan inkább csak a pénzt hajtják” – mondta Gabriella.

Így szól a törvény

2013 óta bűncselekmény hálapénzt kérni vagy műtét előtt elfogadni – írja a Ripost. A büntető törvénykönyv szerint a vesztegetés elfogadása 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – és a hálapénz a legtöbb esetben már ma is ide tartozik. Bűncselekmény, ha a hálapénzt kifejezetten kérik a betegtől, és az is, ha a pénzt már a beavatkozás előtt elfogadják. Bűncselekmény bármiféle „szabott ár” meghatározása. Már az is vesztegetés, ha az orvos különböző magatartásokkal utal rá, hogy igényt tart paraszolvenciára. Nem büntetendő a hálapénz műtét utáni elfogadása, de ez nem kötődhet kényszerhez, félelemhez, csak a beteg valódi háláját fejezheti ki. Az elfogadott utólagos hálapénzt az adóbevallásban fel kell tüntetni – az eltitkolása is bűncselekmény.