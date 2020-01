Harry herceg: Nehéz szívvel hoztam meg a döntést

Extra

Továbbgyűrűzik a Megxit. Harry herceg és Meghan a hétvégén lemondott a királyi fenség címről, és kijelentették, visszafizetik rezidenciájuk renoválási költségeit. Erzsébet királynő szomorú, hogy elveszíti unokáját és dédunokáját, Meghan apja pedig arra gyanakszik, hogy lánya döntésének hátterében a pénz áll. Az ügyben Harry is megszólalt.

Lassan két hete tart a Megxit, vagyis Harry és Meghan függetlenedése a brit királyi családtól. Az udvar a hétvégén újabb fejleményeket közölt: a hercegi pár lemondott a királyi fenség címről, és ki akarja fizetni a windsori kastély közvetlen közelében lévő rezidenciája, a Frogmore Cottage renoválására közpénzből fordított 2,4 millió fontot (több mint 940 millió forint).

Erzsébet királynő igyekszik tartani magát, de nagyon nehezen éli meg unokája és családja döntését, hiszen Harry a tudta nélkül jelentette be: kilép a királyi családból. A legjobban az fáj neki, hogy így távol lesz dédunokájától, Archie-tól, akivel Meghan miatt még csak egyszer találkozhatott, a születése másnapján.

A hercegi pár döntését a britek is nagy felháborodással fogadták. Harryt nagyon megviselik a róluk terjengő hírek. Egyedül kell a támadásokkal szembenéznie, hiszen mint korábban beszámoltunk róla, Meghan a bejelentés előtt visszautazott Kanadába, magára hagyva férjét. A herceg a HIV-fertőzött afrikai gyermekek megsegítésére létrehozott Sentebale jótékonysági alapítvány vasárnap esti londoni rendezvényén beszélt arról először személyesen, hogyan érinti a kialakult helyzet.

„Nagyon elszomorít, hogy a helyzet idáig fajult, és nem könnyű szívvel hoztam meg azt a döntést, hogy visszalépek a hivatalos funkcióimtól. A döntés sokévnyi kihívás után, hónapokig tartó tárgyalássorozat eredményeként született meg. (…) Nem volt más választásunk” – mondta Harry.

Meghan a pénz miatt lép ki

Köztudott, hogy Meghan nem tartja a kapcsolatot édesapjával, Thomasszal, mert az rendszeresen botrányos dolgokat nyilatkozik lányáról. Thomas most a Megxit kapcsán is adott egy interjút, amelynek az előzetesét már nyilvánosságra hozták. „Minden fiatal lány hercegnő akar lenni, Meghannek ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy a pénz miatt” – mondta Thomas, aki szerint a lánya és a veje rombolja, leértékeli, szétzilálja a monarchiát, amely minden idők egyik legnagyszerűbb, régóta létező intézménye.