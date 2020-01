Hazugságok, álhírek terjednek a koronavírussal kapcsolatban

Belföld

A magyar kormány vizsgálja, hogyan lehet fellépni a koronavírusról szóló álhírekkel szemben – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az utóbbi hetekben rendkívül aggasztó, sok esetben kimondottan pánikkeltő hírek terjedtek el a Kínában nemrégiben azonosított, súlyos tüdőgyulladással járó koronavírus terjedéséről. A magyar kormány vizsgálja, hogyan lehet fellépni a koronavírusról szóló álhírekkel szemben, amelyek a közösségi médiában és a különböző álhíroldalakon terjednek – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus-járványt, rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt, követi a nemzetközi jelentéseket és ajánlásokat, és szükség esetén megteszi a további intézkedéseket – írja az Origo.

Két hét a lappangási idő

A fertőzés egyébként az eddigi adatok szerint a szezonális influenzavírusoknál sokkal kisebb arányban végződik halállal, csak összehasonlításképp: a WHO adatai alapján évente felnőttek 5-10 százaléka, a gyermekek 20-30 százaléka kapja el, és körülbelül negyed-félmillió ember hal bele a járványba világszinten. Egy-egy erősebb influenzajárvány idején Magyarországon is előfordulhat 480-500 ezer beteg, és – nagyrészt a szövődményekhez kapcsolódóan – 5-8 ezer haláleset. A Kínából ismert számok tehát egyelőre nem adnak okot a pánikra, a problémát a vírus felgyorsult terjedése okozhatja. Ezt elősegíti a tény, hogy a lappangási idő akár két hét is lehet, ám a vírus ez idő alatt is fertőz. A betegség terjedésének ugyancsak kedvez a jelen időszak: most, a kínai holdújévi ünnepségek idején gyakrabban utaznak haza a világ minden tájáról a kínai állampolgárok. A kínai hatóságok azonban számos intézkedést megtettek már a vírus megfékezése érdekében: többek között számos, a közösségek által használt intézményt bezártak, több ünnepséget elhalasztottak – számol be az Origo.

Senki ne utazzon Hupej tartományba

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg senkinek nem ajánlott Hupej tartományba utazni, mert a hatóságok a koronavírus miatt teljesen lezárták, így nem lehet elhagyni sem. Vuhan városában négy magyar állampolgár lakik munkavállalóként, egy magyar férfi pedig a lezárt tartomány más városában tartózkodik. Mindannyian jól vannak, a minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll velük. A minisztérium a Kínába utazókat arra kéri, hogy kellő körültekintéssel járjanak el, és regisztráljanak konzuli védelemért a Konzuli Szolgálat honlapján. A közleményben szereplő információk szerint a koronavírus légúton, valamint szájon át fertőzhet. A szakemberek a vírus terjedése ellen a gyakori kézmosást, a higiénés szabályok betartását javasolják. Jelenleg több ország egyidejűleg dolgozik a vírus elleni vakcina kifejlesztésén.