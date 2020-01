Hollik: Niedermüller Péter távozzon a közéletből!

Belföld

Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnökének közéletből való távozására szólított fel Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán Budapesten. A kereszténydemokrata politikus rámutatott: a VII. kerületi polgármester fehér, keresztény és heteroszexuális emberekre vonatkozó kijelentései vállalhatatlanok.

A kormánypárti képviselő újságírók előtt felidézte, hogy a DK-s politikus rémisztő képződményeknek nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális embereket.

Ezt bárhogyan nézik, próbálják értelmezni, nem más, mint színtiszta rasszizmus, család- és kereszténygyűlölet a javából. Ezt a mondatot hiába próbálják, nem lehet meg- és kimagyarázni – rögzítette a KDNP országgyűlési képviselője.

Hollik István szerint jól mutatja mindazt, amit Gyurcsány Ferenc és a DK képvisel, ahogy gondolkodnak a magyar emberekről, akik között több millióan vannak fehérek, keresztények és heteroszexuálisok.

Megjegyezte: Niedermüller Péter ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, távozott volna a közéletből, csak megerősítette a véleményét, és kedden este egy televíziós műsorban még rá is tett egy lapáttal. Mindez már annyira kínosra sikeredett, hogy a műsorvezetőnek kellett bocsánatot kérnie helyette – jegyezte meg Hollik István.

Összegzése szerint ismét bizonyossá vált, hogy a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek csak a hatalom számít, és még egy ilyen vállalhatatlan mondat után sem mondatják le polgármesterüket.

Egy polgármesteri szék, a megszerzett hatalom fontosabb, mint az alapvető emberi értékek tiszteletben tartása – fogalmazott a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója.

Hozzátette: ha ez nem így lenne, akkor már nemcsak bocsánatot kellett volna kérnie, hanem régen le kellett volna mondania.

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő rámutatott: az is sokat mondó, hogy a DK szövetségesei hallgatnak, egy szót sem szóltak az ügyről, ami nyilván nekik is kellemetlen. A hallgatásuk sokat mondó és őket is minősíti – jegyezte meg Hollik István.

Kérdésre azt mondta: ő maga részt vesz azon a budapesti tüntetésen, amelyet Niedermüller kijelentése elleni tiltakozásul a szerveztek csütörtökre. Ez nem egy pártügy, ha bármilyen jóérzésű magyar ember végighallgatja a felvételt, teljesen egyértelmű és nyilvánvaló a tartalma. Ha valakinek számítanak az emberi értékek, és tenni akar valamit, jöjjön el, mutassák meg együtt, Magyarországon másokat becsmérelni, ilyen kirekesztő mondatokat tenni, következmények nélkül nem lehet.

A DK alelnöke az ATV egyik múlt heti műsorában úgy fogalmazott: “Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket (ugye, fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a “nemtudoménmik”), akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből, mondom csöndesen nektek”.

További kérdésre, a Röszkénél előző nap történtekről Hollik István azt mondta: a magyar határvédelem jól vizsgázott. Jól látszik, hogy egy erőszakos, megtervezett akció volt, ennek ellenére alig néhányan tudtak belépni a hatvan-hetven fős migránscsoportból Magyarország területére. Értékelése szerint törvényi változtatásra nincs szükség, ugyanakkor üdvözlik és helyesnek tartják, hogy a magyar kormány megvizsgálja az érintett határszakaszt, és azt, szükséges-e bármilyen változás, hogy a magyar emberek biztonságát továbbra is garantálni tudják.