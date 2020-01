Hoppá! Titokban eljegyezték Anna Farist

Extra

Kiss Nóra ,

November óta ment a találgatás, vajon eljegyezték-e a Anna Farist. Most kollégája elárulta: igaz a hír.

Néhány hónapja gyűrűvel az ujján fotózták le Anna Farist, aki nem cáfolta, de nem is erősítette meg a hírt. Kolléganője, az Oscar-díjas Allison Janney azonban most elárulta: Faris és operatőr párja, Michael Barrett eljegyezték egymást. “Úgy tudom, már jó ideje el van jegyezve. Eddig titokban tartottam, de most már tudjátok ti is! Szóval már megünnepeltem velük egy ideje” – mondta egy interjúban Allison.