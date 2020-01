Horror! Véres tetemet találtak egy óbudai konténerben – Fotó!

Belföld

Lokál ,

Hátborzongató képet osztottak meg a III. kerület közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy egy sittel és szeméttel telerakott gyűjtőbe valami nagyon undorító dolog is belekerült.

A csoportba író férfi arra hívja fel a figyelmet, hogy a véres tetemből, vagy talán valamilyen állat bundájából egy róka eszik, ami eléggé veszélyes lehet. Több épet is készített az enyhén szólva is gyomorforgató látványról, ráadásul az egyik fotón látható, hogy egy biléta is tartozott az egyébként már nem annyira felismerhető prémhez.

Érthetően, hogy a bejegyzést megosztó arról érdeklődik, hogy vajon ez így rendben van-e. Állítása szerint, érdeklődésre azt a választ kapta, hogy a bejelentőnek kell kifizetnie az elszállítást…