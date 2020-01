Így is kedvezhetnek az alkalmazottaknak

Belföld

Lokál ,

Mára már szinte közhelynek számít kijelenteni, hogy a cégeknek nem elég pénzzel motiválni a munkavállalókat. Nincsen HR-menedzser, aki ne tudná, hogy a hosszú távú megtartóerő minden cégnél az elégedettség – ez pedig nem mindig mérhető pénzben! Hozzájárulnak a munkahely által biztosított extra szolgáltatások is. Ilyen lehet például az autómosás, ami egy új technológiának köszönhetően egyszerűbb, mint valaha.

A legtöbben a napjaink nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Nem is csoda, ha egyre jellemzőbben várunk el olyan szolgáltatásokat, amikkel a vezetőség igyekszik megkönnyíteni a hétköznapjainkat, egyúttal azt is érzékeltetve: fontos és értékes csapattagok vagyunk.

Ilyen plusz juttatás lehet a cég által biztosított autómosás is – legyen szó akár a céges flottáról, akár a munkavállaló saját autójáról. A cég által finanszírozott mosatás utóbbi esetben dupla haszon, hiszen az alkalmazottól általában egyébként is elvárható, hogy tiszta legyen a céges autó.

A rendszeres mosatással a flottamenedzser csökkentheti akár az alkalmazottak, akár a saját munkamennyiségét. A lízingelt flották minősége emellett a GreenLine által alkalmazott speciális, viaszos tiszítási felületvédő technikával tartható magas szinten – hangsúlyozza a franchise tulajdonosa, Maróti Árpád.

A cég autómosói egy speciális, zöld technológiát alkalmaznak, aminek hála az autók mindössze másfél deci víz segítségével tisztulnak meg! Ez töredéke annak a literekben mérhető mennyiségnek, amit a hagyományos autómosók pazarolnak el egy-egy mosás során.

Napjainkban a nagyvállalatokkal szemben a munkavállalói oldalról is egyre erősödő elvárás, hogy környezetbarát megoldásokat kínáljanak és alkalmazzanak – így még lelkesebb fogadtatásra találhat az a cég, ami a GreenLine autómosóval lép együttműködésre.

Ez már csak azért is remek ötlet, mert a GreenLine mosók a belvárosban is könnyen telepíthetők: ehhez nincs szükség sem azokra az engedélyekre, sem az infrastrukturális feltételekre, amik a hagyományos mosók esetében elengedhetetlenek.

Ezek a mosók technológiájuknak hála nagyon mobilisak, így akár irodaházakban is kialakíthatók: ebben az esetben az alkalmazottnak még csak külön kört sem kell tennie munka után az autómosóig és vissza. Sőt, a tisztításra a munkaidő alatt is sor kerülhet! Működtetnek mobil autómosóegységeket is, amelyeket alkalomszerűen kihívhatunk – így végképp nincs más dolgunk, mint az irodában hátradőlni és kivárni, hogy az autónk megtisztuljon.