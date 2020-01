Ilyen a szurikáta és a cica barátsága – Fotók!

View this post on Instagram

С наступившим 2020 годом! ⠀ Умудрилась разболеться. Новый год с температурой 39 – не самое приятное начало года. Но это мелочи. Главное – зарядить первые дни наступившего года любовью и позитивом! ⠀ Мальчишки присоединяются! Машут своими лапками. Сурэша дарит вам свою улыбку. Найсюша, как самый добрый в мире кот, делится своей добротой! ⠀ Будьте счастливы! Не бойтесь мечтать – мечты сбываются! Согревайте любовью, заботой и добротой своих любимых. И пусть они отвечают вам взаимностью! Здоровья! Побед! И много-много приятных минут в Инстаграм вместе с Найсюшей и Сурэшей! 😘 ⠀ Парни, кстати, полюбили зимнюю дачу. Любят вместе смотреть в окно, а потом засыпают, обнявшись, в кресле).