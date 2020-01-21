Ilyen a szurikáta és a cica barátsága – Fotók!

A különleges állati barátságok mindig belopják magukat a netezők szívébe, így volt ez egy cirmos és a szurikáta esetében is.
A szurikáták inkább a Kalahári sivatagban és Afrika egyéb területein élnek. Az ember nem is gondolná, mennyire jól tudja magát érezni ez a cuki állatka az oroszországi Szentpéterváron, ahol általában nagyon hideg van – írja a BoredPanda. A szurikátát egyébként Suryanak hívják, gazdája a moszkvai állatkertből fogadta örökbe, és legjobb barátja egy cica lett, Nice akivel találkozásuk óta elválaszthatatlanok.
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С наступившим 2020 годом! ⠀ Умудрилась разболеться. Новый год с температурой 39 – не самое приятное начало года. Но это мелочи. Главное – зарядить первые дни наступившего года любовью и позитивом! ⠀ Мальчишки присоединяются! Машут своими лапками. Сурэша дарит вам свою улыбку. Найсюша, как самый добрый в мире кот, делится своей добротой! ⠀ Будьте счастливы! Не бойтесь мечтать – мечты сбываются! Согревайте любовью, заботой и добротой своих любимых. И пусть они отвечают вам взаимностью! Здоровья! Побед! И много-много приятных минут в Инстаграм вместе с Найсюшей и Сурэшей! 😘 ⠀ Парни, кстати, полюбили зимнюю дачу. Любят вместе смотреть в окно, а потом засыпают, обнявшись, в кресле). ⠀ #сурикаты #сурикат #2020 #новыйгод2020 #новыйгод #британец #британский #британскийкот #друзьярядом #дача🏡 #поздравляем🎉 #кот #catsleep #catslife🐾 #meerkat #meerkats #meerkatsuren #meerkat_suren #surenmeerkat
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Найс. ⠀ Мой серый родной комочек заболел. И вот как это произошло. ⠀ Мы уехали на неделю в отпуск за границу. Первые пару дней после моего отъезда Найс всегда грустит и плохо ест. Так было и на этот раз. ⠀ Но на третьи сутки он не взбодрился. Напротив. Стало хуже. Он отказывался от еды. Началась рвота. Сначала наш зоонянюшка свозил Найсюшу ночью в клинику. Там не помогли. Предложили капельницу и посоветовали приехать утром, чтобы пройти обследование. ⠀ В это время я уже с кучей пересадок пробивалась домой. ⠀ Спасло нас то, что в четверг днём к Найсу приехала Настя – мама @dakar_suricat ⠀ Она шприцем поила весь день Найса.Обезвоживание – вот что было страшно. ⠀ Ночью добралась до дома. Утром умчались в нашу клинику, где недавно спасли Сурю. ⠀ Инфекцию исключили. Мочекаменную тоже. Что это было – вообще не объяснимо. Сейчас обследуемся. Пройдём «узких» специалистов, кучу УЗИ. ⠀ Пока главное – делать капельницы. Снимать интоксикацию и бороться с обезвоживанием. ⠀ Суря в истерике. Не отходит от кота. Пытался меня отогнать от переноски, когда с Найсом собирались в больницу. Козлёнком подскочил и давай бодаться. Не хочет его отпускать. Не даёт к Найсу приближаться – все время около него. Как пришитый) ⠀ Спасибо всем за поддержку. За пожелания. Спасибо! ⠀ #сурикат #meerkat #сурикаты #meerkats #surenmeerkat #meerkat_suren #meerkatsofinstagram #котзаболел #неболейте #неболей #спасибо❤️