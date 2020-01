Irina Shayk először beszélt a szakításáról

Extra

P.L. ,

Irina Shayk és Bradley Cooper lassan egy éve szakított. Különválásuk óriási botrányt okozott, hiszen az egész világ Lady Gagát sejtette a háttérben. A csodaszép modell most először beszélt Cooperrel való viszonyáról.

Irina Shayk és Bradley Cooper szakítása nagy port kavart tavaly tavasszal, a pár különválását megelőzte néhány nagyon kínos színpadi jelenet Bradley Cooper és Lady Gaga között. A legtöbbek szerint – noha a Csillag születik című filmben Gaga és Cooper szerelmespárt alakít – túlságosan intim kapcsolat alakult ki a sztárok között, annak ellenére, hogy a Coopert Irina Shayk és közös lányuk várta haza. A szakítást a legtöbben ennek tudják be, Irina ugyanis egyik napról a másikra összepakolt és elhagyta párját. Állítólag néhány árulkodó SMS-t is talált, ez azonban csak pletyka.

A csodaszép modell azóta szingli és eddig sosem beszélt érzéseiről. A brit Vogue számára megtörte a csendet.

– Úgy érzem, mi ketten nagyon szerencsések voltunk, hogy megtapasztalhattuk, mit rejthet kettőnk kapcsolata. Az életem Bradley nélkül egy teljesen új terep. Sokszor nehéz megtalálni az egyensúlyt aközött, hogy szingli anyuka és dolgozó nő vagyok. Hidd el, vannak napok mikor úgy kelek fel, hogy azt gondolom “Jézusom, mihez kezdjek, szét fogok csúszni” – mondta Irina aki, mintha már megbocsátott volna Coopernek.

– Szerintem a legjobb kapcsolatokban is a legjobbat és a legrosszabbat is ki tudod hozni magadból. Ilyen az emberi természet. Azt pedig most tanultam meg, hogy két nagyszerű ember, nem biztos, hogy jó párt alkot.