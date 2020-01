Jennifer Lopez kiborult, nem tudja hogyan tovább

Extra

Holló Bettina ,

A díva nagyon csalódott, hogy nem jelölték Oscar-díjra.

Jennifer Lopez reménykedett benne, hogy a Wall Street pillangóiban nyújtott alakításáért jelölik majd az Oscar-díjra. Január elején azonban kihirdették az esélyeseket, és ő nem szerepelt köztük. J. Lo hollywoodi pletykák szerint teljesen összeroppant.

“Úgy érzi, hogy az egész élete romokban hever. A sztárt azért is érinti különösen rosszul a dolog, mert évek óta azért küzd, hogy ne pusztán énekesnőként, hanem színésznőként is elismerjék. Úgy érzi, ez egyszerűen nem jön össze neki, és már azt is fontolgatja, hogy elköltözik Amerikából – írja az Ok magazin.