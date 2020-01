Joaquin Phoenix még ma is érzi halott testvére jelenlétét

Extra

P. L. ,

Joaquin Phoenix még a kilencvenes évek elején veszítette el bátyját, Rivert. A színész most egy interjúban elmondta, testvére szelleme kísérte végig a karrierjén.

Az idei, 92. Oscar-gála nagy esélyesének tartják a Joker film főszereplőjét Joaquin Phoenixet, aki most interjút adott a 60 Minutesnek.

A színész, imádott bátyja tragikus elvesztéséről és a gyász feldolgozásáról is beszélt a lapnak.

River Phoenix 1993 október 31-én vesztette életét drogtúladagolásban, miközben Joaquinnal a Vipera Room hollywoodi pubban buliztak.

– Minden filmemmel kapcsolatban azt érzem, hogy valamilyen módon kapcsolódik Riverhez is. Mindig is érezhette az egész család a jelenlétét és valamilyen szinten az iránymutatását is az életünkben – mesélte a színész.