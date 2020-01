Kiakadt a királynő Meghan és Harry miatt

Extra

Nagy-Britanniában áll a bál, az óriási port kavart eseménynek már külön neve is van: Megxit. Harry herceg és felesége, Meghan kilépnek a királyi család kötelékéből és saját útjukat akarják járni, de a rangot és a pénzt azért nem utasítják vissza. Sokak szerint Harry nem is lehetne nagyobb papucs, hisz Meghan miatt hátat fordított a családjának.

Harry herceg és felesége, Meghan Észak-Amerikában töltött karácsonyi szünidejük alatt úgy döntöttek, visszavonulnak. Mindezt egy közleményben jelentették be, amire senki sem volt felkészülve. Na persze nem teljesen akarnak a háttérben maradni, mert címüket nem adják vissza, és néhány kötelezettséget még elvállalnak, ám a nagyobb feladatok alól kihúzzák magukat. Közleményükben az állt, hogy anyagilag függetlenedni szeretnének és hol Kanadában, hol pedig Nagy-Britanniában laknának. Később kiderült, egy teljesen új honlapot fognak létrehozni, ami független lesz a királyi családtól. Döntésük biztosan nem okozott volna ekkora kavarodást, ha előtte mindezt egyeztetik a királynővel. A Sun szerint Harry napokkal korábban felhozta a nagymamájának a témát, ám a királynő arra kérte, még ne jelentsék be döntésüket. Ennek ellenére szerda este világgá kürtölték a hírt, a királynő pedig állítólag annyira mérges lett, hogy hőn szeretett unokája telefonhívásait sem fogadja azóta. Harry bátyjának, Vilmosnak és édesapjának, Károlynak is csak a közlemény kiadása előtti tíz perccel mondta el, hogy mire készülnek. II. Erzsébet – miután lehiggadt – stílusosan, szintén közleményben üzent unokájának és Meghannak. Mint írták, „ez egy komplikált ügy, a palota megérti a pár álláspontját, azonban egyelőre időre lesz szükség, mire mindent sikerül elrendezni”.

Harry és Meghan elképzelései:

– Anyagilag függetlenedni akarnak, amire korábban nem volt lehetőségük.

– Károly hercegtől továbbra is elfogadják a járandóságot, ami eddigi kiadásaik több mint 90 százalékát fedezte.

– A rendőri védelmüket – az adófizetők pénzéből – továbbra is megőrzik.

– Jelentősen kevesebb királyi feladatot fognak ellátni, ami Nagy-Britanniát és a nemzetközösség más részeit érintik.

A következmények:

Attól függetlenül, hogy Harry és Meghan szeretné megtartani hercegi és hercegnéi címét, egyáltalán nem biztos, hogy II. Erzsébet nem tagadja meg ezt tőlük. Annak idején ugyanis Diana hercegnétől is megvonta, miután elvált Károlytól. A hercegi pár szeretné megtartani a kilenc hónapja – az adófizetők pénzéből felújított – windsori Frogmore Cottage-ot, ám szakértők szerint visszavonulásuk után kötelesek lesznek bérleti díjat fizetni. Ez egyébként a kellemesebb megoldás lenne nekik, mert még az is megtörténhet, hogy a beruházás egész költségét, ami körülbelül 870 millió forint volt, vissza kell téríteniük.

Meghan elmarta a családjától Harryt

Piers Morgan brit újságíró, televíziós a közösségi oldalán reagált először az eseményekre: „Az emberek azt mondják túl kritikus vagyok Meghannal. De ő elmarta a családját, az apját, a régi barátait, elválasztotta Harryt Vilmostól és most az egész királyi családtól. Nincs több mondanivalóm.”

„Bréking: A palota azt mondja »ez komplikált ügy«. Lefordítom: A királynő rohadt dühös!” – írta közösségi oldalára is.

Katalint is megsértették

Sokak szerint nem véletlenül sürgethette Meghan Harry herceget, hogy előálljanak visszavonulásukkal. A hercegné sógornőjének, Katalinnak ugyanis tegnap volt a születésnapja, amiről a történtek fényében mindenki megfeledkezett. A pletykák szerint ugyanis Meghan és Katalin nem jönnek ki túl jól.