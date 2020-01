Kiderült! Miatta számolt le Brad Pitt az alkoholizmusával

Extra

Lokál ,

Brad Pitt és barátja nagyon rég ismerik egymást, bár az nem derült ki, hogy miként tudott neki segíteni kilábalni a bajból, de szerencsére sikeres munkát végzett!

Brad Pitt – szerintünk teljesen megérdemelten – elég sok díjat zsebel be a Volt egyszer egy Hollywood… című filmben nyújtott alakításáért. Néhány napja a Golden Globe legjobb drámai mellékszereplője díjat kapta meg, most pedig a National Board of Review adott neki díjat ugyanebben a kategóriában. Pittnek egyértelműen jól esik az elismerés, rég szomjazott már erre. Táncolva lépett fel a színpadra és láthatóan nagyon felszabadult volt, még alkoholizmusáról is szót ejtett.

A NBR díjat Bradley Cooper adta át neki, aki régi jó barátja. Ráadásul kiderült még egy titok is.

– Köszönöm, Bradley. Bradley épp most tette le kislányát az ágyba és rohant ide, hogy átadhassa ezt nekem. Ennek a fickónak köszönhetem, hogy kijózanodtam. És minden nap boldogabb azóta. Szeretlek és köszönöm! – mondta Brad.

A megható beszédről a TMZ oldalán nézheti meg a felvételt.