Kínos baki! Gesztesivel viccelődött halála után a Showder Klub

Az RTL II-n futó Showder Klub hétfőesti ismétlésében Dombóvári István az elhunyt színésszel kapcsolatban viccelődött. A kínos poén miatt az RTL Klub elnézést kért.

Az RTL II-n rendszeresen ismétlik a Showder Klub korábbi felvételeit, így történt, hogy Gesztesi halála után két nappal egy olyan három évvel korábban felvett epizód került adásba, amelyben a színészről viccelődik Dombóvári István – szúrta ki a Bors. A humorista épp az ittasan vezető hírességeket figurázta ki. Dombóvári István a Borsnak reagált a súlyos bakival kapcsolatban.

„Nem tudtam, hogy ezt megint leadták. Sokszor ismétlik az adásokat, de nem az én felelősségem, hogy éppen melyik részt teszik be az adott napon. Nagyon sajnálom, ami történt, és részvétemet kívánom kifejezni a családnak”– mondta a humorista.

Az RTL Magyarország pedig a Borson keresztül kért elnézést. „Az RTL II-n, hétfőn a Showder Klub egy 2016-os epizódja került újra ismétlésre. Fatális véletlen, hogy az egyik stand upos előadó évekkel ezelőtt, ebben az epizódban – az időközben elhunyt – Gesztesi Károly kapcsán élcelődött. Gesztesi Károlyt korunk legnagyobb művészei között tartjuk számon, halála óriási veszteség. Együttérzésünket fejezzük ki a színészlegenda minden családtagja, hozzátartozója és rajongója felé. A történtekért elnézést kérünk.”

Mint ismert, Gesztesi január 4-én autóvezetés közben kapott szívinfarktust. Az 56 éves színész utolsó erejét összeszedve még félrerántotta a kormányt, és értesítette a mentőket, akik hiába próbálták, már nem tudták megmenteni.

A színész korábban szívszorító levelet írt lányának

A színész 2007-ben kiadott Macsó papák könyvben írt egy megható levelet lányának, a 13 éves Pankának, melyet 2025-re címzett.

Kedves Panyóka!

Te most még nem tudod, de az ország Pankájának ez a beceneve. Most, 2007-ben. Amikor ezt a levelet olvasod, 2025 lesz. Jézuska! Milyen messze van ez még! Hogy hol vagyunk? Remélem, együtt ülünk valami remek helyen, és istenit dumálunk, kajálunk, talán már bemutattad a legújabb pasidat, akihez megint jó képet vágtam ahelyett, hogy jól pofán vágtam volna. De a legfontosabb, hogy tudd: nagyon akartuk, hogy megszülessél! A mamádnak nem volt könnyű kihordani és megszülni téged, nekem is nagyon-nagyon rossz volt, hogy a születésednél nem lehettem ott, hogy megvédjelek a sok rossztól, amitől féltelek. Na, szóval: légy hű magadhoz! Legyél az a jókedvű, akaratos, varázslatos gyönyörű szerelmem felnőttként is, aki most nagyon pici gyerekként. Köszönöm, hogy megszülettél!

Papa