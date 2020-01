Kis híján sztriptíztáncos lett J. Lo

Extra

Holló Bettina ,

Jennifer Lopez a W magazinnak mesélt arról, hogy fiatalon szívesen lett volna sztriptíztáncos.

Az 50 éves díva ma nemcsak színésznőként, hanem énekesnőként is sikert sikert halmoz. Mielőtt azonban befutott, egy sokkal merészebb hivatáson gondolkozott. “Volt egy pillanat az életemben, amikor a barátnőim, akik szintén mind táncosok voltak, több ezer dollárt kerestek a klubokban New Jerseyben. Azt mondták, hogy nem kell félmeztelennek lenni. Borzasztóan jól hangzott, amikor semmi pénzem nem volt és csak pizzát tudtam enni minden nap, de végül soha nem csináltam”– vallotta be J. Lo, aki nemrég a Wall Street pillangói című filmben egy épp egy sztriptíztáncosnőt alakított.