Kökény Attila: A kisunokám mindenben számíthat rám

Extra

Holló Bettina ,

Kökény Attila énekes hamarosan nagypapa lesz. Ez óriási boldogság, de a család gyásza nem múlik azután, hogy tavaly elvesztették az első unokájukat. Az énekes és felesége ugyanakkor alig várják, hogy a kis Medárdot a karjaikba fogják.

Izgalmas időszak elé néz Kökény Attila, hisz a következő hetekben nagypapaként és A Dal versenyzőjeként is bizonyítania kell. – Várom már, hogy színpadra lépjek, egy nagyon szép, lassú dalt fogok énekelni, bízom benne, hogy a produkció a közönség tetszését is elnyeri – kezdte a Lokálnak Kökény Attila, aki igazán pörgős évet tudhat maga mögött, de úgy érzi, hogy idén minden eddiginél több teendője lesz.

– Építkezünk a családdal, ami rengeteg időt és munkát vesz igénybe. Emellett hamarosan megérkezik a kisunokám, aki mindenben számíthat majd rám. Szeretnék rá sokat vigyázni, és jó nagyapja lenni. A kis Medárdot már most imádjuk, érkezése némileg kárpótol bennünket a korábbi tragédia miatt. A fiamék ugyanakkor továbbra is vágynak egy picire, bízom benne, hogy hamarosan újból megáldja őket a Jóisten, és hiszem, hogy ezúttal náluk is minden rendben lesz – magyarázta a 44 éves énekes, akinek felesége, Aranka is nagyon csalódott volt, amikor megtudta, hogy a fia mégsem lesz apa.

– Szörnyű volt megtudni, hogy Attiláék babája elment. Tisztán emlékszem a pillanatra, amikor megcsörrent a telefonom, mondtam nekik, hogy azonnal rohanjanak az orvoshoz. Sajnos közben elfolyt a magzatvíz, pedig a menyem még csak a 15. hétben volt. Féltem, hogy a történtek rányomják a bélyeget Aranka terhességére, de szerencsére nem így lett. Ő nagyon nyugodt típus, egy percig sem idegeskedett, a fizikai rosszullétek azonban így sem kerülték el. Az elejétől kezdve megszenvedte a terhességet, Attilával igyekeztünk őt mindenben támogatni. A segítségünkre a pici érkezése után is nagy szüksége lesz, hisz a lányunk még csak 21 éves, és most végzős a fodrászképzésen. A tanárai belementek volna, hogy később tegye le a záróvizsgákat, de Aranka elvállalta, hogy tanul a pici gyerek mellett. Kemény csaj, biztos vagyok benne, hogy minden területen megállja majd a helyét – tette hozzá Aranka.

Harmadszor próbál szerencsét

Kökény Attilát immár harmadik alkalommal láthatjuk a Duna Televízió dalválasztó showjában. A tőle már megszokott módon ezúttal is egy lassú, érzelmes dallal nevezett, ami bizonyára könnyeket csal majd a zsűri és a közönség szemébe. Ítészi szerepben ezúttal Nagy Ferót, Vincze Lillát, Pély Barnát, és Apáti Bencét láthatjuk, míg a műsor házigazdája Fehérvári Gábor Alfréd és Rókusfalvy Lili lesz.

Nem volt ott a lánya esküvőjén

Az énekes lánya, Aranka nemrég férjhez ment, de az esküvőn rajtuk kívül csak a két tanú volt jelen. – „Nem terveztek nagy felhajtást, a lányom az iskolából sietett az anyakönyvvezetőhöz. Még minket sem hívtak oda, csak a két tanú előtt mondták ki a boldogító igent. Mi a nyári, hatalmas bulira várunk, ahol már az unokám is jelen lesz” – nyilatkozta Kökény a hot! magazinnak.