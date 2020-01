Kökény Attila: Medárd érkezése némileg kárpótol bennünket

Extra

Kiss Nóra ,

Egy hete született meg Kökény Attila unokája, ami hatalmas boldogságot és némi vigaszt is nyújt a családnak. Tavaly ugyanis az énekes fia és menyasszonya vártak babát, a pici azonban a 15. hétben elment.

„Köszönöm, Istenem! Megérkezett az unokám, Medi! Isten hozott egy világban, amely csak rád várt… hatalmas szeretettel!” – jelentette be január 22-én első unokája érkezését Kökény Attila.

Az énekest 21 éves lánya, Aranka ajándékozta meg a kis Medárddal. Az egész családnak hatalmas boldogságot hozott a pici, tavaly ugyanis a zenész fia és párja vártak babát, aki a 15. hétben elment. „Szörnyű volt megtudni, hogy Attiláék babája elment. Tisztán emlékszem a pillanatra, amikor megcsörrent a telefonom, mondtam nekik, hogy azonnal rohanjanak az orvoshoz. Sajnos közben elfolyt a magzatvíz, pedig a menyem még csak a 15. hétben volt. Féltem, hogy a történtek rányomják a bélyeget Aranka terhességére, de szerencsére nem így lett” – nyilatkozta korábban a Lokálnak Kökény felesége, Aranka.

A 44 éves énekes reméli, hogy fiáékhoz is hamarosan újra beköszönt a gólya. „A kis Medárdot már most imádjuk, érkezése némileg kárpótol bennünket a korábbi tragédia miatt. A fiamék ugyanakkor továbbra is vágynak egy picire, bízom benne, hogy hamarosan újból megáldja őket a Jóisten, és hiszem, hogy ezúttal náluk is minden rendben lesz.”

Jogerősen elítélték



A vádirat szerint az egykori megasztáros 2014-ben felesége és egy ismerőse részére kért segítséget az egyik pénzügyőrtől, hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra, azaz ne vizsgálják át csomagjaik tartalmát. Az ügyben nemrég ítélet született. „A Központi Nyomozó Főügyészség 2017. évi eredményes vádemelését követően a Fővárosi Ítélőtábla napokban kihirdetett ítéletével a vesztegetést megvalósító zenészt összesen 1 000 000 forint pénzbüntetésre ítélte. A médiában ismert zenész 2014. évben 80 000 Ft készpénzt biztosított társainak, hogy azok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szolgálatot teljesítő pénzügyőrt azért vesztegessék meg, hogy a Törökországból hamis márkajelzésű ruházati termékekkel vámellenőrzésre jelentkező felesége poggyászait ne ellenőrizze” – olvasható a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleményében.

Harmadszor indul A Dalban

Kökény Attilát immár harmadik alkalommal láthatjuk a Duna Televízió dalválasztó show-jában. A tőle már megszokott módon ezúttal is egy lassú, érzelmes dallal nevezett, ami bizonyára könnyeket csal majd a zsűri és a közönség szemébe. A műsort február elsejétől követhetjük majd szombat esténként Fehérvári Gábor Alfréd és Rókusfalvy Lili vezetésével.