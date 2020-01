Kökény Attila: Nem akarták, hogy szenvedjen a lányom

Extra

Kiss Nóra ,

Nagypapa lett Kökény Attila január 22-én. A 44 éves énekes lánya 10 óra vajúdás után császármetszéssel hozta világra Medárdot, akit nagypapája zokogva, egy megható dalt énekelve zárt először a karjaiba.

– Csodálatos érzés nagypapának lenni, még mindig nem hiszem el, hogy van egy unokám. Egy gyermek érkezésénél nincs nagyobb ajándék – osztotta meg örömét a Lokállal Kökény Attila, akinek 21 éves lánya, Aranka január 22-én, tíz óra vajúdás után hozta világra kisfiát. A 44 éves énekes végig a kórház várótermében izgult, míg felesége a szülőszobán segédkezett.

– Éjfélkor vittük be Arankát a kórházba. Hosszú órákon át vajúdott, végül az orvos úgy döntött, hogy császármetszéssel szül. Nagyon kimerült volt már, és nem akarta, hogy tovább szenvedjen. Reggel 10 órakor érkezett meg Medárd. Aranka mellett az anyukája volt a szülőszobán, én pedig a vejemmel kint izgultam a váróteremben. Szinte azonnal kihozta a nejem az unokámat, az apukájával pedig összeborulva zokogtunk, majd a karomba fogtam, és elénekeltem neki a Sose érjen téged bánat című nótát – folytatta meghatódva az egykori megasztáros.

Aranka és a pici szombaton már a kórházat is elhagyhatták, a császármetszés után azonban az újdonsült anyukának szüksége van a segítségre. Attiláék pedig szívesen babáznak. – A lányom a műtét után még kissé nehézkesen mozog, ezért az anyukája néhány napot náluk töltött, hogy segítsen a gyermek körül és megmutassa mit hogyan kell, ők ugyanis külön laknak tőlünk. Én is szinte minden nap átmegyek hozzájuk, már fürdettem is a picit, ami életem egyik legszebb élménye volt. Most kicsit meg vagyok fázva, de így is naponta küldik nekem Medárdkáról a videókat és fényképeket, amiket büszkén mutogatok mindenkinek – tette hozzá Attila.

A Dalban bizonyíthat

Kökény Attila is versenyez a szombaton induló A Dal című műsorban, melyet hat héten át követhetünk majd a Duna Televízión. A dalválasztó show idei évadát Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd vezeti majd, a zsűriben pedig Vincze Lilla, Apáti Bence, Nagy Feró és Pély Barna foglal helyet. Az első adásban pedig színpadra lép többek között Nagy Bogi, Pál Dénes és Varga Szabolcs.