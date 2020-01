Kormányszóvivő: Ne az emberekkel fizettessék meg a klímavédelem árát – Videó!

Belföld

Lokál ,

Videót tett közzé Facebook oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, amiben Magyarország klímacéljairól és a kormány elkötelezett harcáról beszél a klímasemlegesség eléréséért.

“A cél, hogy 2030-ra az áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen, 2050-re pedig szeretnénk elérni a klímasemlegességet is. Magyarország támogatja az unió 2050-es klímavédelmi céljait is, de ahogy minden más kérdésben, ebben is a magyar emberek érdekeit képviseljük. A környezetvédelem közös ügyünk, vigyáznunk kell erre a csodás országra” – mondta a kormányszóvivő közösségi oldalára feltöltött videójában.

“A kormány már évek óta a cselekvés útján jár, a klímasemleges energiatermelés tekintetében hazánk jobban teljesít, mint az Európai Unió legtöbb országa. A cél, hogy 2030-ra az áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen, 2050-re pedig szeretnénk elérni a klímasemlegességet is – tette hozzá. Magyarország támogatja az unió 2050-es klímavédelmi céljait is, de ahogy minden más kérdésben, ebben is a magyar emberek érdekeit képviseljük.”

“Ezért az a feltételünk, hogy: ne az emberekkel fizettessék meg a klímavédelem árát

ne emelkedjenek az energia- és élelmiszerárak

ne csökkenjenek a kohéziós források, fizessenek a gazdag és szennyező országok

atomenergia nélkül nincs hatékony kibocsátás-csökkentés, ezért támogatni kell azt”

mondta Szentkirályi Alexandra.