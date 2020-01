Kótai Mihály: A párom nem akar hozzám jönni

Extra

Kótai Misinek orvosi utasításra tegnap este távoznia kellett az Exatlon Hungary műsorából. Az egykori profi ökölvívó sajnálja, hogy így alakult, de boldog, hogy újra láthatja két kislányát és a párját, aki már kétszer is nemet mondott neki a házasságra.

Kótai Misi és két kislánya, a nyolcéves Liza és a tizenegy éves Rozi hatalmas Exatlon Hungary-rajongók, így nagyon izgatottak voltak, amikor megtudták, hogy idén édesapjuk is csatlakozik a TV2 extrémsport-realityjének Bajnok csapatához. – Tavaly az egész családot beszippantotta a műsor. Minden este együtt ültünk, és szurkoltunk a piros csapatnak, főleg Ungvári Miklósnak, aki közeli barátom – kezdte Kótai, aki szeretett volna minél tovább jutni az Exatlonban. A pénteki adásban elszenvedett agyrázkódása miatt azonban tegnap este orvosi utasításra be kellett fejeznie a versenyt.

A 43 éves sportoló csalódott, hogy így kellett távoznia, ugyanakkor boldog, hogy újra láthatja lányait és szerelmét, akivel, úgy érzi, megütötte a főnyereményt.

– Szerencsés vagyok a feleségemmel, vagyis a párommal, mert nagyszerű édesanya, így nekem csak a jó része marad a gyereknevelésnek. Ő nagyon rendben tartja a csajokat, amire szükség is van. Rozi remek táncos, Liza pedig egy istenadta tehetség a sportban. Nagyon szeretném, ha atléta lenne, mert nagyon jól fut. Ő annyira nem lelkesedik a dologért, de próbálom terelgetni efelé – folytatta az ökölvívó.

16 éve élnek együtt a kedvesével

Misi 16 éve él együtt két kislánya édesanyjával, aki már kétszer is nemet mondott a házasságra. – Krisztát sokszor nevezem a feleségemnek, pedig még nem házasodtunk össze, és valószínűleg nem is fogunk. Én már kétszer is letérdeltem elé, és megkértem a kezét, de nemet mondott, nem akart hozzám jönni. Lehet, hogy azért, mert akkor történt, amikor várandós volt a lányokkal – nevetett fel a sportoló. – A viccet félretéve, nem mérvadó számunkra az esküvő. 16 éve ugyanolyan jól működik közöttünk minden. Egyszerre vagyunk egymásnak a barátja, a támasza és a szerelme is – mondta a Bajnok csapat tagja, aki jelenleg a Fradi ökölvívó-szakosztályának vezetője, emellett pedig rendszeresen sportol.