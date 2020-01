Közeleg a plasztikmentes élet

Külföld

A zöldmarketing divatos kifejezés, de vajon tudjuk-e, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tudja segíteni a nemsokára nálunk is életbe lépő uniós törvényt, amely egyelőre részlegesen tiltja be az egyszer használatos műanyagokat. A cégeknek egy év áll rendelkezésükre, hogy megoldást találjanak több eldobható műanyag eszközük kiváltására.

Az Indepack Kft. kérdőívben fordult közel 7000 vendéglátóipari céghez, hogy kiderüljön, milyen alternatívát választanak a tiltás után? Jelenleg a cégek 42 százaléka használ kizárólag műanyag csomagolóeszközt, ez közel azonos ez előző év százalékos adatához. 40 százalékuk jelezte, hogy használ lebomló, környezetbarát csomagolást is. Ez az adat az előző évhez képest csökkent. A számok tanúsága szerint, ebből a csoportból többen átkerültek a csak környezetbarát csomagolást használó cégekhez. Itt a legtöbb cég jellemzően lebomló csomagolást használ, kisebb részben otthonról hozott tartós dobozokat fogad el vagy üveg, porcelán, illetve tartós műanyag eszközökre állt át.

Megoldás a visszaváltható csomagolás? A visszaváltható dobozok cseréjének alapvető feltétele, hogy a vendéglátóipari egység rendelkezzen fehérmosogatóval, hiszen itt történik azoknak az edényeknek a tisztítása, amelyeket a vendégek használnak. Azonban a megkérdezett cégek közel fele (49 százalék) nem rendelkezik fehérmosogatóval, mert a hely működéséhez nincs rá szükség. 13 százalékuknál van ugyan fehérmosogató, de csak kisebb edények, kávéscsészék, kistányérok mosogatására. A cégek 38 százaléka rendelkezik fehérmosogatóval, de kérdésünkre adott válaszukból kiderül, hogy túlnyomó többségük (94 százalékuk) még csak nem is tervezi a tartós dobozok bevezetését, mert nincs rá kapacitásuk vagy helyük. Az egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök kiváltására számos helyettesítő termék jelent már meg a piacon. A műanyagok helyett papírból, bambuszból, cukornádból és növényi keményítőből (PLA, CPLA) készült eszközök állnak a vendéglátóipar rendelkezésére. A cégek 39 százaléka tervezi, hogy a műanyag eszközök ezen alternatíváira fog átállni 2021-ben. 14 százalék már most környezetbarát/lebomló eszközt használ. Sokan még nem döntöttek.

Fókuszban a környezetvédelem Azzal, hogy a műanyagok kivezetése jelenti-e a hosszú távú megoldást a környezetvédelem problémáira a válaszadók 53 százaléka ért egyet. 15 százalék ellenkező véleményen van, hiszen a növényi alapanyag tömeges alkalmazása hosszú távon éppúgy károkat fog okozni a természetnek. A környezetvédelem ugyanakkor a cégek nagy többségénél fókuszba került: 60 százalékuk nyilatkozta, hogy szeretne tenni környezetért, 10 százalékuknál a vendégek kérésére vezettek be újításokat, azonban 30 százalékuk vár a hivatalos tiltás bevezetéséig, és ameddig ez lehetséges az eldobható műanyag dobozok mellett maradnak. Ezt a döntésüket a lebomló, környezetbarát termékek magas árával indokolták.