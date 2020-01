Közösségi házra gyűjt a Hobby Rádió

Extra

Holló Bettina ,

Európában is egyedülállónak számít a Hobby Rádió, mely főként látássérülteknek, és más fogyatékkal élőknek készít műsorokat. Pál Zsolt két évtizede csatlakozott a kezdeményezéshez, eleinte csak hobbiból, de mára komoly célt tűzött ki zászlajára: egy közösségi házat szeretne létrehozni, ahol színházi előadásokat, kulturális programokat és tanfolyamokat szervezne sorstársainak.

„Kanadában hallgatom a Hobby Rádiót. Minden percét élvezem.”

„Szebb velük az élet” – ilyen és ehhez hasonló kommentek olvashatók a Hobby Rádió honlapján. Pál Zsolt főszerkesztő szerint ezekért a visszajelzésekért érdemes ezt a szakmát űzni.

– Mindig is rádiós műsorvezetőnek készültem, hisz ez az a műfaj, amelyben vakként is tökéletesen lehet érvényesülni – kezdte a Lokálnak Zsolt, aki kisbabakora óta látássérült, ugyanis hat és fél hónapra született.

– A vakság nekem nem okozott gondot, hiszen soha nem láttam, nem tudom, hogy mit veszítek. Inkább a családomat sajnáltam, akiknek ezzel az egésszel együtt kellett élnie. Mindenben támogattak, eleinte a vakok iskolájába járattak, később viszont beiratkoztam a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolába, és programozó lettem. Ma is ebbe az iskolába járok, csak már tanárként, immár 17 éve. A rádiózás és a kultúra szeretete ugyanakkor továbbra is megmaradt, ezért is vettem kézbe a Hobby Rádiót az ezredforduló környékén – mesélte Zsolt, aki a műsorkészítésbe később sorstársait is bevonta, ma már 15-20 önkéntesük van.

– Folyamatosan keressük az új tagokat, és az új műsorokat. Most az egyik legnépszerűbb a Gépház című magazinműsor, ahol akadálymentes eszközöket, például beszélő mobiltelefonokat, weboldalakat mutatunk be. Emellett mesélünk a legújabb játékokról, amelyekben hang alapján lehet autóversenyezni, lövöldözni. Emellett vannak persze zenei műsoraink, és egy esélyegyenlőségi magazinműsorunk is, amelyet országszerte 12 kisebb közösségi rádió is átvesz tőlünk – sorolta a főszerkesztő.

Egyedülálló kezdeményezés

A Hobby Rádió egyébként európai viszonylatban is egyedülálló. Zsolt tudomása szerint Amerikában működik egy hasonló, ahol szintén vakoknak és más fogyatékkal élőknek gyártanak tartalmat. Céljuk ezzel a szemléletformálás, a segítségnyújtás, és az érzékenyítés. Nemrég pedig egy közösségi ház felépítését is a zászlajukra tűzték.

– Kellenek nekünk találkozási pontok, ahol színházi előadásokat, kulturális programokat, és különböző tanfolyamokat tarthatunk. Jelenleg erre gyűjtünk, bízunk benne, hogy sikerül az álmunkat megvalósítani – tette hozzá.