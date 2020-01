Liptai szívszorító levelet írt Gesztesinek

Extra

Holló Bettina ,

Nehéz könnyek nélkül olvasni Liptai Claudia szívszorító levelét, amit volt férjének a január 4-én 56 éves korában elhunyt Gesztesi Károlynak írt. A műsorvezető képtelen elengedni Panka apukáját.

„Drága Tobi! Szinte megbénulnak az ujjaim amikor ezeket a sorokat írom. A lelkem most is annyira fáj mintha lenne benne »egy marék forró lepke«. (…) 25 éve része vagy az életemnek. Mindig tudtam, hogy szeretlek mint volt férjemet, kislányom édesapját, barátomat. De egy héttel ezelőttig magam sem voltam tisztában azzal, hogy ha te egyszer nem leszel az teljesen összeroppantja a lelkem. (…) Most üvöltve mondom gyere vissza Tobika, és éld meg ezt a szeretetet. Ez az első tanítása ennek a tragédiának” – írta Claudia a közösségi oldalán, aki a végső búcsú pillanatát is felidézte.

„Keresem az értelmet az értelmetlenségben. Amikor elbúcsúztunk tőled a temetésen, és ott álltunk zokogva, egy pillanatra átfénylett a nap a felhőkön, és mint az általad annyira imádott kalandregényekben rávilágított erre az értelemre. Az egész hatalmas család ott állt összekapaszkodva, egymásban keresve vigaszt, és próbálva megosztani ezt a mázsás súlyt. Tudom, hogy ez a feladatunk. (…) Én tudom, hogy valódi megnyugvásra talán soha nem lelek. De tudom, hogy aki élt az mindig velünk lesz. Ígérem neked, hogy vigyázok a kislányodra, a fiaidra, mindenkire, akit valaha megsimogattál a finom meleg papamaci kezeddel. Ma este a te színházad „bezár”, de én nem búcsúzom, mert arra gondolok, hogy elutaztál egy távoli tájra, ahol most nem érlek el, de ha eljön az idő újra találkozunk – írta Liptai.

Százmilliós vagyont hagyott maga után

Gesztesi Károly rengeteget dolgozott, a kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, sosem voltak anyagi gondjai. „Nekem mindenem megvan, nincs okom panaszra: 100 milliós házban élek, a színészet mellett ifjú korom óta voltak különféle vállalkozásaim is. Itt nem messze például az a lakópark is az enyém volt, most adtam el…”– nyilatkozta korábban a Bestnek Gesztesi. Ripost becslése szerint a néhai színésznek mindezek alapján több százmilliós vagyona lehetett, mely most öt gyermeke között kerül majd szétosztásra.

Tudta, hogy beteg

Galambos Lajost 44 éves barátság fűzte Gesztesi Károlyhoz. A zenész szerint a színész sejtette, hogy nincs minden rendben.

„Azt gondolom, nem sértek orvosi titkot, ha azt mondom: szívnagyobbodása volt. (…) Voltunk egy vizsgálaton a Városmajor utcában, ahol hogy úgy mondjam, engem hamar kiszórtak, de azért a Karcsival legalább egy fél órát elbeszélgetett a vezető orvos” – emlékezett vissza Lajos a fél éve, háromnegyed éve történt esetre. „Az érdekes az volt, hogy a Karcsi ezt elviccelte. (…) Egész egyszerűen azt mondta, hogy ő nem lehet beteg, mert még van kisgyereke, akit fel kell nevelnie. (…) Azt gondolom, nem vette eléggé komolyan ezt a dolgot” – mesélte Galambos.