Magyarországon minden makro mutató kedvezően alakult 2019-ben

Belföld

Minden makrogazdasági mutató kedvezően alakult Magyarországon 2019-ben – mondta Csath Magdolna közgazdász az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Kiemelte azt is, hogy technológiai forradalom zajlik. Versenyben vannak a nagyhatalmak, hogy az új technológiák terén élre törhessenek, illetve ott maradjanak. Ennek kapcsán kialakult egy kereskedelmi háború is. Az Egyesült Államok megpróbálja Kína gazdasági növekedését visszafogni.

Kitért arra is, hogy bár Magyarország továbbra is erősen függ a német gazdaságtól, már nem annyira kiegyensúlyozatlan a magyar gazdaság, hogy azt a német gazdaság problémái teljesen leállítsák. Ezért is fontos a gazdaság diverzifikálása. Ösztönözni kell továbbá, hogy sok új cég jöjjön létre, mert az adja a gazdaság dinamizmusát – emelte ki a közgazdász.

