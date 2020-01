MÁV-testkamera: a felére csökkentek a bántalmazások

Extra

Mióta a jegyvizsgálókon testkamera van, a felére csökkent a bántalmazások száma a vonatokon. A társaság ezért úgy döntött, idén még tovább szeretné bővíteni a rendszert és újabb eszközökkel segítik a kalauzok munkáját. A MÁV egyik alkalmazottja elmesélte a Lokálnak, mióta használja a felszerelést sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, és a bliccelők sem mernek már úgy bánni vele, mint korábban.

A tavalyi év tavaszától tesztelésre használták a MÁV jegyellenőrei a testkamerát, szeptembertől pedig a korábbi tapasztalatok alapján már újabb 103 készülék állt szolgálatba, amely gombnyomásra rögzíti mi történik a kalauzzal, aki akár 13 órányi felvételt is készíthet. A vasúttársaság szerint erre és a korábbi kampányra azért volt szükség, hogy visszaszorítsák az utasok jegyellenőrök elleni erőszakos viselkedését. A kezdeményezés és az utasoknak szóló figyelemfelhívás pedig úgy tűnik bevált, hiszen míg 2018-ban 123 esetben fajultak el az indulatok, addig a tavalyi évben 70 alkalommal bántalmazták a jegyvizsgálókat. Ebből 48 torkollott tettlegességbe, ami ütést, karmolást, lökést vagy rúgást jelent. Két alkalommal azonban már nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett a kalauz. A társaság ezért úgy döntött, hogy a bevett módszert szeretnék az egész országra kiterjeszteni. Tavaly a legtöbb új készüléket a miskolci, a debreceni, a dombóvári, a kecskeméti, a mátészalkai és a ceglédi vonalakon használták a jegyvizsgálók.

Az elkövetők általában azok, akik menetjegy nélkül, érvénytelen vagy átruházott jeggyel akarnak utazni. Czine László jegyvizsgáló az elsők között, tavasszal próbálhatta ki a testkamerát a mátészalkai térség vonalain.

– Ezen a szakaszon korábban rengeteg szóbeli bántalmazást, fenyegetést kaptam, de volt alkalom, mikor lökdöstek is. Mielőtt pedig megkaptam az eszközt egy férfi majdnem megrúgott, mert nem hagytam annyiban, hogy bliccelt. Örülök a kamerának, ez ugyanis nem csupán engem, hanem a többi – nem agresszív – utas nyugalmát is védi. A kamera egyébként akkora mint egy cigarettásdoboz, nem túl nagy, de jól látható, mióta pedig rajtam van, sokkal együttműködőbbé váltak az emberek. Nemrég találkoztam a korábban említett rugdosós bliccelővel, aki most már szó nélkül adta át az iratait, mikor azokat kértem – mondta László a Lokálnak. A férfi szerint pedig nem csak ő, családja is örül a testkameráknak. – Fontos, hogy sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, ezt pedig a családom is látja, és ők is nyugodtabbak, amikor dolgozni indulok.