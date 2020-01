Meddőségi kezelések: Százezreket spórolhatnak a párok

Extra

Jövő hét végétől óriási segítséget kapnak a gyermekre vágyó meddő párok. Február 1-jétől ugyanis ingyenesek lesznek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és a teljes körű meddőségi kivizsgálások.

Magyarországon minden hetedik házaspár meddő, és körülbelül 150 ezer embert érint a probléma. A kormány új intézkedése hatalmas segítséget nyújt.

– Amikor egy család gyermeket szeretne, nagyon nehéz helyzetbe hozza a párokat, nemcsak abból a szempontból, hogy mikor és hogyan tervezzenek, de abból is, hogy melyiküknek milyen kivizsgálás szükséges, és milyen procedúrákat, gyógyszeres kivizsgálásokat kell vállalniuk. A kormány elkötelezett, hogy ebben segítséget nyújtson – kezdte prof. dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára.

– Ennek nagyon fontos része volt, hogy jelentősen növeltük az állami fenntartású meddőségkezelési intézetek számát, így ez évtől összesen tizenkettő ilyen működik az országban, ahová bátran fordulhatnak a párok. Ráadásul a kivizsgálási csomagok és a kezelésben használt gyógyszerek 100 százalékos támogatással lesznek elérhetők február elsejétől – mondta az államtitkár. Hozzátette, a kormány éves szinten több mint kilencmilliárd forintot biztosít az ügyre, a még nem közfinanszírozott gyógyszerek ingyenessé tételére pedig 1,6 milliárd forintot fordít.

– Az intézkedésektől azt várjuk, hogy még több család merjen lépni akkor is, ha természetes úton nem lehet gyermekük. A statisztikák szerint ugyanis minden hetedik házaspár meddő, és 150 ezren küzdenek a problémával. A jövő évre, tehát 2021-re körülbelül 3300 gyermek születését várjuk a megújult lombikprogramtól, az azt követő évben pedig már 4000 vágyott gyermek születéséhez szeretnénk gratulálni – mondta prof. dr. Horváth Ildikó.

Élen járunk a meddőségkezelésben

Dr. Konc János, a Szent János Kórház meddőségcentrumának vezető főorvosa elmondta, az intézmény sikerét az első lombikunoka megszületése is fémjelzi. – Egy nálunk, lombikprogrammal fogant hölgynek a gyermeke nemrég makkegészségesen jött világra, ezzel az intézmény első lombikunokája is megszületett – kezdte a főorvos, aki kiemelte, a magyarok eddig is és ezután is élen járnak majd a meddőségkezelésben.

– Magyarországnak eddig sem kellett szégyenkeznie a meddőségkezelésben elért eredményei matt, a területen dolgozók mindig magas színvonalon gyógyítottak. Régen 6600 beültetést végezhettünk évente, most tízezer fölött járunk, és hamarosan elérjük a húszezres álomhatárt – fejtette ki a főorvos.