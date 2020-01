Extra

A gyilkosok, gyermekgyilkosok, rablók, csalók, erőszaktevők ügyvédjeik segítségével milliókat perelnek ki az államtól a börtönkörülményekre hivatkozva – a jövőben egy fillért se kaphassanak!

Megközelítőleg ötven CT-berendezés árát, tízmilliárd forintot emésztett fel eddig a Soros-hálózathoz köthető radikális jogvédők által elindított börtönbiznisz, vagyis az, hogy az államnak olyan bűnözőket kell kártalanítania, amiért kényelmetlenül érzik magukat a börtönben, mint a Szögi Lajos olaszliszkai meglincselésében részt vevő ifj. H. Dezső – írta a Magyar Nemzet. A lap kifejtette, a különböző forrásokból származó dokumentumok adatait összevetve megállapítható, hogy 2015 tavasza és a következő év februárja között több mint másfél millió eurót ítélt meg az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a hozzá forduló fogvatartottaknak, ami akkori árfolyamon számolva nagyjából félmilliárd forintot jelent. 2017 márciusától a tavalyi év végéig pedig további 8,5 milliárdot fizetett ki az állam volt és jelenlegi elítélteknek. A köztes időszak, 2016 februárja és 2017 márciusa közti bő egy év adatai nem ismertek. A 2015 márciusa és 2016 februárja között Strasbourgot megjárt 99 ügyben jellemzően 5 és 26 ezer euró, vagyis nagyjából másfél és 8,5 millió forint közötti összeget állapított meg a törvényszék egy-egy fogvatartottnak.

A kormánypárti frakciók szerint is meg kell állítani a börtönbizniszt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: a kormánypártok egyetértenek az Orbán Viktor kormányfő múlt csütörtöki évkezdő sajtótájékoztatóján elmondottakkal, miszerint gyilkosok, gyermekgyilkosok, rablók, csalók, erőszaktevők az ügyvédjeik segítségével milliókat perelnek ki az államtól a börtönkörülményekre hivatkozva. Ez a börtönbiznisz mára iparággá vált – mondta a frakciószóvivő, hozzátéve: bűnözők és ügyvédek gazdagodnak ezen, a rabok fejenként 6–10 millió forintra perlik az államot, és „több ezer ilyen pert indítottak dörzsölt ügyvédek a Soros-hálózat segítségével”. A bűnözőknek nem pénzjutalom, hanem büntetés jár – hangsúlyozta. Hozzátette: várják a kormány ez irányú javaslatait, előterjesztéseit, amelyeket a Fidesz- és a KDNP-frakció támogatni fog.

Perdömping

Magyar Gábor, az MSZP színeiben tavaly országgyűlésiképviselő-jelöltséget vállaló Magyar György fia és ügyvédtársa 2015-ben a Népszava kérdésére meg is jegyezte: „Sajnos egyre több komoly ügy kerül Strasbourgba, lassan egy külön magyar osztályt lehetne létrehozni.” Arról persze már szemérmesen hallgatott, hogy a dömping egyik haszonélvezője épp a Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda lehetett – legalábbis a nevük feltűnően sokszor kerül elő az EJEB döntéseiben. De gyakorta megfordult az emberi jogi bíróságon Karsai Dániel, a Helsinki és a Társaság a Szabadságjogokért – egy másik, Soros György által is szponzorált szervezet – partnere. Csakúgy, mint Fahidi Gergely, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület tagja, aki életrajza szerint a Közép-európai Egyetemen folytatott posztgraduális tanulmányokat, vállaltan liberális, és Karsaihoz hasonlóan ő is együttműködött a Helsinki Bizottsággal – jegyezte meg a Magyar Nemzet.

Szita Bence apja: Ez minden jóérzésű embert felháborít

– Maximálisan támogatom a kormányt abban, hogy meg kell szüntetni ezt a helyzetet. Felháborítónak tartom, hogy gyilkosok, gyermekgyilkosok, rablók, csalók és erőszaktevők is jól járhassanak csak azért, mert nem tetszenek nekik a börtönviszonyok. Nem szabadna hagyni, hogy ilyen jogcímen pénzhez jussanak! Azt gondolom, ebben a témában túlságosan liberális a gondolkodás Nyugat-Európában – háborgott a Lokálnak Gyöngyi Sándor, aki néhai nevelt fia, Szita Bence egyik gyilkosának, K. Józsefnek a kérelmét is megemlítette. – Az az alávaló gyilkos is Strasbourgig ment, hogy enyhítsék a büntetését, mert állításuk szerint a bíróság több ponton mulasztott. Végül meghalt, így nem vizsgálták ki a kérelmét. Az, hogy ezek az emberek ilyen módon pénzhez jutnak, vagy enyhébb büntetést csikarnak ki, szerintem minden jóérzésű embert felháborít, engem legalábbis mélységesen! – mondta Sándor. Mint ismert, a 11 éves Szita Bencét brutális módon gyilkolták meg 2012-ben. Azóta mindhárom gyilkosa meghalt.